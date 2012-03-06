T24- Diyarbakır'da babasını sokak ortasında tabancayla vurarak öldürdüğü suçlamasıyla tutuklanan 15 yaşındaki Ö.L.'nin cinayeti işledikten sonra ablasına "Gözünüz aydın, babamı öldürdüm" diye mail attığı ortaya çıktı.

Radikal'in haberine göre, Merkez Bağlar İlçesi Lefkoşa Caddesi’nde geçen cuma günü saat 16.00 sıralarında Mehmet Lale, sokak ortasında başından tabancayla tek el ateş edilerek öldürüldü. Görgü tanıklarının ifadesine göre olayı gerçekleştiren genç kadın, kaçtı. Olay yerine gelen polis ekipleri, cinayeti işledikten sonra kaçan başında şapka olan kısa saçlı kadını aramaya başladı.

Cinayet bürosu ekipleri öldürülen Mehmet Lale’nin yakınları ile görüşerek kimseyle husumetlerinin olup olmadığı konusunda bilgi aldı. Polis ile aile arasındaki görüşmeler sürerken aileden ilköğretim 8. sınıf öğrencisi Ö.L.’nin ortada olmadığı ortaya çıktı. Genç kızın son zamanlarda babası ile sürekli tartıştığı bilgisine ulaşan polis Ö.L.’yi kentin her yerinde aramaya başladı.

Öldürülen Mehmet Lale’nin evinin önü ve olayın gerçekleştiği sokakta devriye gezen polis, cinayetin işlendiği bölgede bir kadının elinde silahla gezdiği bilgisini aldı. Bölgeye giden polis ekipleri Ö.L.’yi burada cinayette kullandığı tabancayla birlikte gözaltına alarak polis merkezine götürdü. Yoğun güvenlik önlemleri altında nöbetçi mahkemeye sevk edilen genç kız, savcıya verdiği ifadesinde babasını öldürdüğünü itiraf etti. Ö.L. ifadesinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"Geçen yıl babamı bıçakla yaraladım"

Ö.L.’nin savcılığa verdiği ifadede ilginç detaylar ortaya çıktı. Soğukkanlı bir şekilde nöbetçi savcıya olayı anlatan Ö.L., okula gittiğini, derslerinin iyi olduğunu ancak babasının iki hafta önce bilmediği bir nedenden dolayı kendisini okuldan aldığını söyledi.

Babası dışında ailede herkesle arasının iyi olduğunu belirten Ö.L., ifadesinde, şunları söyledi: "Babam beni sık sık döver ve küfür ederdi, bu nedenle onu hiç sevmem. Geçen yıl babam beni yine çok kötü bir şekilde dövmüştü. Bende dayanamayarak mutfaktan aldığım bıçakla babamı omzundan yaralamıştım. Bu olay savcılığa intikal etmedi. Evde annem ve babam sık sık tartışır ve kavga ederdi. Bundan yaklaşık iki hafta önce yeni evli olan ağabeyimin eşinden bileziklerini alarak bozdurdu ve borçlarını ödedi. Kalan para ile kendisine markasını bilmediğim bir araç aldı. Önceki gün evde yemek yediğimiz sırada babam ve ağabeyim tartıştı. Babam, ağabeyimi dövmesine ve küfür etmesine rağmen sesini çıkarmadı. Bu yaşananlar beni çok etkiledi. Babamın daha önce yaptıkları aklıma gelince babamı öldürmeye karar verdim."

Silahı boş arazide kontrol etti

Öğle yemeğini ailece yedikten sonra babasının kahvehaneye gittiğini belirten Ö.L., "Babam çıktıktan sonra ona ait olan silahı bir poşetin içine koyarak dışarı çıktım. Evimize yakın bir yere giderek silahın çalışıp çalışmadığını kontrol ettim. Hatta yanlışlıkla iki el ateş aldı. Kontrol ettikten sonra babamın bulunduğu yere gittim. Babam kahvehanede arkadaşları ile oyun oynuyordu. Babam beni görünce neden geldiğimi sordu. Bende kendisine "Evde misafirin bekliyor’ dedim. Babam önde ben de arkadan eve doğru yürümeye başladık. Ardından silahı çıkarıp babama yaklaştım. Tam ensesinin dibine gelerek silahı ateşledim. Ağabeyimin kuru sıkı tabancası olduğu için sık sık onunla uğraşıyordum. Bu nedenle silah kullanmayı ondan örgendim" dedi.

Cinayetten sonra kuaföre gidip saç kestirdi

Babasını vurduktan sonra kuaföre gidip saçlarını kestirdiğini belirten 15 yaşındaki Ö.L., "Önce bir mağazaya gidip kendime şapka aldım. Ardından kuaföre gidip saçlarımı kestirdim. Daha sonra okulumuza yakın bir yerde bulunan internet kafeye gittim. Burada maillerimi ve facebook sayfamı kontrol ettim Sonra Ablam Azize’ye bir mesaj yollayarak, ’İçiniz rahat olsun, babamı öldürdüm’ şeklinde mail attım. Tüm bu yaşananlar olurken tek başımaydım. Kimse bana yardım etmedi. Babamı tamamen kendi irademle vurdum. Hatta kuaförden çıktıktan sonra eve gitmek istedim ama polis olduğu için gidemedim. Yakalandığımda bile babamı vurduğum için hiçbir üzüntü duymadım, ağlamadım. Yaptıklarımdan dolayı pişman değilim" dedi