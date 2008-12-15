Gözünü kezzapla kör eden adamı kör ettirecek

Evlenme teklifini reddettiği bir adamın kezzaplı saldırısına uğrayınca görme yeteneğini kaybeden İranlı Emine Behrami, mahkemeden "kısas" kararı çıkartabildiği için mutlu.



Dört yıl önce evlenme teklifini reddettiği erkek tarafından yüzüne kezzap atılarak kör edildikten sonra açtığı dava ile saldırganın aynı yöntemle kör edilmesi kararını aldırtan İranlı Emine Behrami (31), Washington Post’a konuştu.



Tahran’da annesi Şahin ile birlikte yaşayan kadın, kezzaplı saldırıdan önce, fotoğrafçılığı çok seven bir elektrik teknisyeniydi. Bir tıp firmasında bulduğu iş, ona ekonomik bağımsızlık kazandırmıştı.



Washington Post: Bu kez farklı



Kendisine çok talip çıkmış, ama mutlaka aşık olduğu biriyle evlenmek istediği için tüm evlenme tekliflerini reddetmişti. Kadının hayatı, dört yıl önceki kezzaplı saldırının ardından değişti ve gençliği hastane ve mahkeme kapılarında geçti.



Behrami, mahkemeden, saldırganın misliyle cezalandırılmasını istedi ve başarılı oldu. Washington Post, İran’daki kırbaç, el kesme ve recm gibi cezaların tartışma yarattığı, fakat "bu kez durumun farklı olduğu" yorumunu yaptı.



Cezayı duyursunlar



İranlı kadın, "Gelinlik giyeceğim bir yaşta, bir adamın gözüne asit damlatılmasını istemem acı. Bunu yapıyorum, çünkü aynı şeyin başka kadınların başına da gelmesini istemiyorum" diyor. Behrami’nin hedefi, İran devletinin ve medyasının, verilen cezayı herkese duyurması ve böylece bu tür suçlarda caydırıcılığın artırılması.



Aşkına karşılık alamayan Muvahidi’nin gözleri, İslam hukukundaki ’kısas’ hükmü uyarınca beşer damla kezzap damlatılarak kör edilecek. Maddi tazminatı da içeren ceza, henüz infaz edilmedi.

