Gözüne fişek atan polisi çekti, İçişleri Bakanlığı 'soyut iddia' dedi

Okan Özçelik, Gezi eylemleri sırasında telefonla kayıttayken polisin attığı fişekle gözünden oldu. Elinde o anın görüntüsü var ama polise işlem yok

İstanbul ’da Gezi Parkı gösterilerinde gaz fişeği ile gözünü kaybeden Okan Özçelik, fişeği atan polis memurunu görüntülemeyi başardı. Radikal gazetesinden İsmail Saymaz’ın haberine göre, 1 Haziran’daki gösteriler sırasında cep telefonuyla görüntü aldığı sırada vurulan Özçelik, gaz fişeği atıldığı sırada kayıttaydı. 15 metreden nişan alıp ateş eden polis memuru için, İstanbul Emniyet Müdürlüğü “Biz kendisini gözaltına almamışız, kusurlu değiliz’’ savunması yaptı. Yüzde 90 görme yetisini kaybeden Özçelik tazminat davası açtı. İçişleri Bakanlığı ise mahkemeye yaptığı savunmada Özçelik için, ‘‘Zararı belli değildir, zarara neden olan olayın idarenin eyleminden kaynaklandığına dair bir belge ve bilgi bulunmamaktadır. Davacı taraf sadece soyut iddialar ileri sürmektedir” diyerek görüntü kaydını yok saydı.

Bir şirkette ihracat uzmanı olarak çalışan 32 yaşındaki Okan Özçelik 1 Haziran 2013’te gösterilerin devam ettiği Gezi Parkı’na geldi. Parkın polisler tarafından boşaltıldığı saatlerde, 16.00 sularında içeriye giren Özçelik, Mete Caddesi’ne bakan kısma yöneldi ve elindeki cep telefonuyla o dakikaları kaydetmeye başladı. Cep telefonu görüntülerine göre şunlar yaşandı: 30 kadar polis geri çekilirken, bir grup gösterici polisi protesto ediyor, birkaçı taş atıyordu. Özçelik bir yandan olan biteni kaydediyor, bir yandan göstericilere “Atma, atma!” diye sesleniyordu. Bu sırada, çekilen Çevik Kuvvet grubundaki kasklı bir polis, cep telefonunun kadrajına girdi. Yasaya göre 45 derece eğimle havaya ateş etmesi gereken polis biber gazı tüfeğiyle 15 metre uzaklıkta çekim yapan Özçelik’i hedef aldı. Sol gözüne kapsül isabet eden Özçelik, yere düştü. Ancak bu sırada kendi failini ve vurulduğu anı kaydeden Özçelik, bir süre sonra kalkıp koşmaya başladı. Kaydın son anlarında, Özçelik'in çevresindekiler, “Ambulans” diye bağırıyordu.