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GÖZÜNE BENZİN KAÇINCA İNTİHAR ETMEKTEN VAZGEÇTİ ESKİŞEHİR (A.A)

17 Ağustos 2010 14:59

-GÖZÜNE BENZİN KAÇINCA İNTİHAR ETMEKTEN VAZGEÇTİ ESKİŞEHİR (A.A) - 17.08.2010 - Eskişehir'de kız arkadaşıyla tartıştıktan sonra üzerine benzin döküp kendini yakmak isteyen kişinin gözüne benzin kaçınca intihar etmekten vazgeçtiği iddia edildi. Alınan bilgiye göre, Yeni Mahalle 5. Dere Sokak'taki bir evde yaşayan ve psikolojik rahatsızlığı bulunduğu bildirilen T.S. (28), kız arkadaşıyla tartıştıktan sonra üzerine benzin dökerek kendini yakmak istedi.  Gözüne benzin kaçan T.S'nin bu sırada intihar etmekten vazgeçtiği öne sürüldü. Olayı fark eden yakınlarınca Eskişehir Devlet Hastanesine kaldırılan T.S'nin tedavi altına alındığı bildirildi.

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