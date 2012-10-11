Gözünden 10 santim uzunluğunda parazit çıktı

Gözünden rahatsızlanan 60 yaşındaki emekli öğretmen A.Ö., Maya Tarsus Göz Merkezi’ne geldi. Hastayı muayene eden Op. Dr. Harun Yılmaz, göz bebeği içerisinde hareket eden bir cisim görünce hemen diğer doktor arkadaşlarını çağırdı. Onların da yaptığı muayene sonucu gözde hareket eden bir cisim olduğu tespit edilirken, hasta ameliyata alındı.

Yapılan operasyonda hastanın sol gözünden 10 santimi aşan bir parazit çıktı. A.Ö., birkaç gün kontrol altında tutulduktan sonra taburcu edildi. İlk defa böyle bir olayla karşılaştığını ifade eden Op. Dr. Harun Yılmaz, çok heyecanlandığını ve bunu doktor arkadaşlarıyla paylaştığını söyledi.

Dr. Yılmaz, “Birkaç gün önce 60 yaşında bir bayan emekli öğretmen 3-4 gündür devam eden göz ağrısı şikayeti ile bize müracaat etti. Hastayı muayene ettiğimizde konjoktivit yuvasında bir kızarıklık olduğunu gördük. Gözün beyaz gördüğümüz kısmında yer alıyordu. Ve sonrasında konjoktivit altında hareket eden bir canlının olduğunu fark ettik. Çok şaşırdım. 13 yıllık meslek hayatımda ilk defa böyle bir şeyle karşılaşıyorum. Diğer doktor arkadaşları da çağırdım. Onlara baktırdım, onlar da bir canlı olduğunu gördü. Bir parazit olduğunu düşündük. Bunu ameliyatla çıkardık. Yaklaşık 10 santim uzunluğunda bir canlıydı. Canlı incelenmek üzere parazitoloji bölümüne gönderdik. Ne çıkacağını merakla bekliyoruz" dedi.