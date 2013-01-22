Gözünde 10 santimetre uzunluğunda parazit çıktı

Mersin’in Tarsus İlçesi’nde 52 yaşındaki Ali Yıldırım’ın sol gözündeki parazit ameliyatla çıkartıldı. Operasyonu yapan Op. Dr. Harun Yılmaz, bu hastalığın bugüne kadar Türkiye’de toplamda 3 kez görüldüğünü söyledi.

İşçi emeklisi Ali Yıldırım, sol güzünde sulanma ve sürekli acı hissetmeye başlayınca ilçedeki Maya Göz Merkezi’ne giderek muayene oldu. Op. Dr. Harun Yılmaz’ın yaptığı muayene ve tetkiklerde hastanın sol gözünde beyaz renkli ipliksi bir şeride rastlandı. Daha önce de 60 yaşındaki emekli öğretmen A.Ö.’nün gözünden ameliyatla 10 santimetre uzunluğunda parazit çıkartan Op. Dr. Yılmaz, Ali Yıldırım’ı da ameliyata aldı. Yapılan başarılı operasyonla Yıldırım’ın gözündeki parazit çıkartıldı.

Op. Dr. Harun Yılmaz, bu hastalığın Türkiye’de toplamda 3 kez görüldüğünü, bunlardan 2’sinin Tarsus’ta olduğunu söyledi. 13 yıllık meslek hayatında ikinci kez böyle bir vakaya rastladığını anlatan Op. Dr. Yılmaz, "Ali Yıldırım sulanma ve ağrı şikayeti ile geldi. Sol gözünde göz paraziti vakasına rastladım. Ardından da ameliyatla çıkarttık. Bu rahatsızlığın sivrisineğin bir köpeği ısırdıktan sonra, insanı ısırmasıyla insan vücuduna geçtiğini düşünüyoruz. Bu vaka sıtmaya da yola açabilir" dedi.