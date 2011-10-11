-Gözü bir gecede renk değiştirmiş KAHRAMANMARAŞ (A.A) - 11.10.2011 - Kahramanmaraş'ta doğuştan mavi gözlü 12 yaşındaki Mehmet'in sol gözü bir gecede maviden kahverengiye dönüşmüş. Tıp literatüründe sık rastlanılmayan bir durumu yaşayan ve bebekken geçirdiği ateşli hastalık sonucu duyma yeteneğini kaybeden Mehmet'in ailesi, oğullarının tedavisinin yapılarak, konuşacağı günü bekliyor. Cuma-Sevgi Tarkan çiftinin 12 yaşındaki oğlu Mehmet, henüz 6 yaşındayken geçirdiği hastalık nedeniyle duyma yeteneğini kaybetti. Genç çift, uzun süre çocuklarının tedavisi için mücadele etti. Doğuştan iki gözü mavi olan küçük Mehmet'in sol gözü ise, 6 yaşındayken bir gecede maviden kahverengiye dönüşmüş. Sevgi Tarkan, oğlunun 6 aylık iken yüksek ateş nedeniyle iç kulak damarlarının kuruduğunu belirterek, Mehmet'in bu hastalık nedeniyle duyma yeteneğini kaybettiğini, dolayısıyla konuşamadığını söyledi. Çocuğunun hastalığını 1.5 yaşında fark ettiklerini dile getiren Tarkan, şöyle konuştu: ''Çocuğumun duyma yeteneğini kaybettiğini anlayınca doktora götürdük. Tedavi sonrası duyma kaybının ''yüzde 90'' olduğunu söylediler. Doktorlar analog bir kulak cihazı verdiler. Fakat analog cihazdan yeterli duyma oranını yakalayamıyor. Daha önce işsiz olan eşim 1.5 yıl önce bir fabrikada işe başladı. Maddi imkanımız iyi değil. 3 çocuğum var ikisi okuyor. Bunların bir sürü masrafı var. Çocuğumun daha iyi duyması için dijital bir cihaza ihtiyaç var. Cihazın fiyatı da 8-10 bin lira civarında. Bunu da alacak gücümüz yok. Oğlumun İstanbul'da tedavi görmesini istiyorum. Doktorlar konuşma yeteneği içinde 18-20 yaşına kadar beklememizi istedi. Oğlumun konuşması için beklemek istemiyorum. Hayırseverlerden uzanacak bir dost eli bekliyorum.'' Oğlunun gözlerinin doğuştan mavi olduğunu ancak 6 yaşında sol gözünün bir gecede maviden kahverengiye dönüştüğünü anlatan Tarkan, ''Renkli gözlü çocuğum için renkli bir hayat ve iyi bir gelecek istiyorum. Oğlumun gözlerini görenler ''Tıpkı Van kedisi gibi'' diyorlar. Herkesin ilgisini çekiyor. Renkli gözlü oğlumun arkadaşlarıyla birlikte rahat bir şekilde oynayıp konuşmasını istiyorum. Konuşamadığı için hiç bir yere gönderemiyorum. Mehmet duymadığı için arkadaşlarıyla sorunlar çıkıyor. Yavrumun duyma ve konuşma yeteneğinin kazanmasını istiyorum'' şeklinde konuştu. Tarkan, oğlunun İşitme Engelliler İlköğretim Okulu'nda eğitimine devam ettiğini sözlerine ekledi. -Sık görülen bir durum değil- Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gökhan Özdemir de, çocuklardaki göz rengi değişikliğinin çok sık görülen bir durum olmadığına işaret etti. ''Doğuştan göz farklılıkları enderde olsa rastlanabiliyor'' diyen Özdemir, ''Ama bir çocukta aniden olan göz rengi değişikliğinin nedenlerini iyi araştırmak lazım. Bu tür durumları çok nadir görüyoruz. Bu aslında çok ilginç bir olay. Ama bu kendi kendine olan bir fizyolojik durum mu yoksa hastalıklara bağlı bir durum mu diye de araştırılması lazım'' şeklinde konuştu. Mehmet'in göz rengi değişikliğini ''ilginç'' ve ''ender'' olarak değerlendiren Özdemir, ''Mehmet'in göz renginin bir gecede değişmesi hiç rastladığımız bir olay değil. Tabi ailenin bunun üzerine gitmesi gerekir. Ben şimdiye kadar böyle bir durumla karşılaşmadım ve dünyada karşılaşılan bir durum değil. Aileninde bunun bilincinde olması lazım'' dedi.