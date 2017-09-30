Göztepe'ye 35 yıl sonra milli gurur





Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA)

SÜPER Lig\'de gösterdiği başarılı performansla zirve yarışına ortak olan Göztepe\'de sağ bek Sabri Sarıoğlu\'nun A Milli Takım\'a seçilmesi büyük sevinç yarattı. Milli takımımızın 2018 FIFA Dünya Kupası Elemeleri I Grubu\'nda 6 Ekim\'de Eskişehir\'de İzlanda ve 9 Ekim\'de deplasmanda Finlandiya ile oynayacağı karşılaşmaların aday kadrosuna çağrılan Sabri, 35 yıl sonra ay-yıldızlılara giden ilk Göztepeli futbolcu oldu. Sarı-kırmızılılarda milli formayı son olarak 7 Kasım 1982\'de Erhan Altın giydi. Şu an teknik direktörlük görevini yapan Altın, Türkiye\'nin Dünya Kupası 1982 Avrupa Elemeleri\'nde oynadığı Sovyetler Birliği maçında sahaya çıktmıştı. O tarihten sonra Göztepeli hiçbir oyuncu A milli olmanın gururunu yaşayamadı.



Bu sezon başında 15 yıl aralıksız futbol oynadığı Galatasaray\'dan kadroya dahil edilen Sabri, Göztepe\'de sergilediği performansla taraflı tarafsız herkesin beğenisini topladı. Göz-Göz\'ün oynadığı 7 lig maçında da 90 dakikada sahada kalan 33 yaşındaki futbolcu Teknik Direktör Mircea Lucescu\'nun dikkatini çekmeyi başardı ve adını milli listeye yazdırdı. Şu ana kadar 44 kez kırmızı-beyazlı fzormayı terleten ve 1 gol atan Sabri, en son 2011 senesinde görev yaptı. Sabri Sarıoğlu, 2012 Avrupa Şampiyonası Play-Off maçınhda Hırvatistan\'a İstanbul\'da 3-0 kaybettiğimiz müsabakada oynamıştı. O tarihten sonra milli takıma giremeyen deneyimli oyuncu, yarın Göztepe\'nin Medipol Başakşehir\'le oynayacağı kritik maç öncesi büyük moral buldu.

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