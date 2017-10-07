Göztepe'nin gol yükünü eski oyuncular çekti

Ergin KARATAŞ/İZMİR, (DHA)- SÜPER Lig\'de sezon öncesi 19 transferle yepyeni bir kadro kuran Göztepe\'de geride kalan 7 maçta skor yükünü takımda geçen yıl TFF 1\'inci Lig\'den kalan oyuncular çekti.

Şimdiye kadar 14 kez rakip ağları sarsan sarı-kırmızılılarda bu gollerin 10\'u eskilerden geldi. Sezon başında, \"Bu sezon yedek kalır\" yorumları yapılan Makedon yıldız Adis Jahovic, 7 maçta 7 gol attı. Jahovic, 3-2\'lik skorlarla kazanılan Trabzonspor, Gençlerbirliği ve Demir Grup Sivasspor maçlarında kaydettiği gollerle 3 puana direkt katkı yaptı. Makedon futbolcu, Süper Lig\'de krallık yarışında da zirveye çıktı. Göztepe\'de yine geçen sezondan kalan isimlerden Tayfur da 3 gol atmayı başardı.

İzmir temsilcisinin genç yıldızı Tayfur, üst üste 3 maçta Trabzonspor, Osmanlıspor ve Gençlerbirliği ağlarını sarstı. Göztepe\'nin hücum hattındaki yeni transferleri ise takıma 4 golle katkı yaptı. Scarione, Fenerbahçe ve Gençlerbirliği ağlarını sarsarken Castro, ilk hafta Fenherbahçe\'ye, Ghilas ise Trabzonspor\'a birer gol attı. Sarı-kırmızılıların şimdiye kadar bulduğu 14 gol de ofansif oyunculardan geldi. Göztepe\'de defans ve ön liberodan 7 maçta skor üreten isim çıkmadı. Göztepe, ligde milli maç arasından sonra Antalyapor\'la deplasmanda oynayacağı mücadelenin hazırlıklarını milli takımlarda bulunan Sabri, Jahovic, Rotman, Beto, sakatlıkları olan Ömer, Traore, Peybernes ve Ghilas\'tan yoksun sürdürüyor.

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