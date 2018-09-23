Göztepe'nin ayak sesleri

Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA)

Spor Toto Süper Lig\'de Göztepe fırtınası esmeye başladı. Sezonun ilk 4 haftasında sadece 1 galibiyet alabilen sarı-kırmızılılar milli maç arasından sonra kendine geldi.

Önce evinde Kayserispor\'u 2-0 yenerek rakibinin namağlup unvanına son veren sarı-kırmızılılar zorlu Trabzonspor deplasmanından da 2-1\'lik zaferle dönerek taraftarını mest etti. Sezon başında Galatasaray\'dan transfer ettiği yıldızı Yasin Öztekin\'in golleriyle sonuca giden İzmir temsilcisi tam 288 gün sonra dış sahada kazanmayı başardı. Son olarak 9 Aralık 2017 tarihinde Yeni Malatyaspor\'u 3-2 deviren Göztepe, 11 maç sonra gurbette 3 puan yüzü gördü. Göztepe, yine yaklaşık 9 ay sonra seri galibiyet almayı başardı. Sarı-kırmızılılar 2016-2017 sezonun ilk yarısında Yeni Malatyaspor\'un ardından Konyaspor\'u yenmiş bir daha üst üste sevinç yaşayamamıştı.

Bu sene Fenerbahçe\'nin ardından zirveyi hedefleyen Trabzonspor\'u da mağlup eden Göztepe, gücünü göstererek üst sıralara tırmanmayı başardı. Karşılaşma bitiminde büyük sevinç yaşayan futbolcular ve teknik direktör Bayram Bektaş, coşkuyu taraftarlarla paylaştı. İlk yarıda 2-0\'lık avantajı yakaladıklarını ancak ikinci devrede istediklerini sahaya yansıtamadıklarını belirten Bektaş, \"İkinci devrede sanırım 2-0\'ın rehavetine kapıldık. Rakibin skoru yakalamak adına kalemize yüklenmesi bizi zor duruma düşürdü. Kazandığımız topları ise daha iyi değerlendirebilirdik. Dönen toplara sahip olamadık ve zor anlar yaşadık. Yine de çok mutluyum. Futbolcularımın hepsini tebrik ediyorum. Yasin Öztekin ise maçı alan adam oldu. Her hafta performansını yukarılara çekiyor. Kendisini kutluyorum\" yorumunu yaptı.

\"YÜREĞİM AĞZIMA GELDİ\"

Göztepeli taraftarlar 90+5\'inci dakikada adeta öldü öldü dirildi. O anda Burak Yılmaz\'ın indirdiği topa vuran Rodallega fileleri sarstı. Maç 2-2\'ye gelince sarı-kırmızılılar yıkıldı ancak Göztepeli futbolcular Burak\'ın topu eliyle kontrol ettiğine dair itirazlarda bulununca hakem Hüseyin Göçek, Video Yardımcı Hakem\'e (VAR) danıştı. Göçek\'in pozisyonu izledikten sonra Rodallega\'nın golünü iptal etmesi hüzne boğulan Göztepelileri bir kez daha sevindirdi.

Teknik direktör Bayram Bektaş bu pozisyonu, \"Yüreğim ağzıma geldi\" diye yorumladı. VAR uygulamasıyla ilgili açıklamalar yapan genç teknik adam, \"VAR uygulamasıyla eğer yanlış bir karar düzeltilecekse buna ilk başta ben sevinirim. VAR\'ı destekliyorum. Yüreğim ağzıma geldi ama gol iptal olunca biz mutluluk yaşadık. Trabzonspor üzüldü, biz sevindik. Yapacak bir şey yok\" ifadelerini kullandı.

BETO DEVLEŞTİ

Göztepe\'nin Portekizli kalecisi Beto, yine bir Trabzonspor karşılaşmasında devleşti. Geçen sezon Şenol Güneş Spor Kompleksi\'nde 0-0 sona eren maçta dünyaları kurtaran tecrübeli file bekçisi aynı statta maça damga vurdu.

Trabzonsporlu Burak Yılmaz\'ın 43\'üncü dakikada kullandığı penaltı atışını çıkaran Beto, takımına derin bir nefes aldırdı. Süper Lig kariyerindeki 5\'inci penaltıyı da kurtaran kaptan gemisini bir kez daha kurtardı.