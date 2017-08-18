Göztepe'den gözaltı açıklaması

İZMİR, (DHA)- GÖZTEPE yönetimi, 4 Haziran 2017 tarihinde Antalya\'da Eskişehirspor ile oynanan TFF 1. Lig Play-Off final maçında çıkan olaylar yüzünden \'örgütlü suç işledikleri\' iddiasıyla gözaltına alınan taraftarları hakkında yazılı açıklama yaptı.

Konuyu İzmir Emniyet Müdürlüğü\'ne taşıdıklarını bildiren yönetimin kulüp resmi sitesinden yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

\"Bu sabah itibarı ile bir kısım taraftarımız yaşanan olaylar gerekçe gösterilerek gözaltına alınmıştır. Söz konusu gözaltı işlemlerinin bizzat Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla yapıldığı ve soruşturmanın Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde gerçekleştirileceği bilgisi edinilmiştir. Eskişehirspor yönetimi ile yapılan görüşmelerde benzer sürecin Eskişehirspor taraftarları için de geçerli olduğu öğrenilmiştir. Göztepe\'nin sporda şiddetin karşısında olduğu tüm kamuoyu tarafından bilinmektedir. Kulübümüz, her fırsatta sporda şiddeti önlemeye yönelik çağrılarda bulunmuş, İzmir emniyet birimleri ile koordineli çalışmalar yaparak taraftarımızın sağduyusu ile son üç sezonda herhangi bir ceza almamıştır. Devam eden hukuki süreç kulübümüzce yakından takip edilmektedir. Soruşturmanın, 6222 sayılı kanun ile ilgili uygulamaların ötesinde, farklı boyutlarda olma ihtimaline binaen taraftarlarımızın herhangi bir mağduriyet yaşamaması için kulübümüz, tüm yetkili mercilerle görüşerek gerekli girişimlerde bulunmaya başlamıştır.\"



