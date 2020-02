Göztepe'den Göçek'e tepki 

Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA) - SPOR Toto Süper Lig\'de evinde Kasımpaşa\'ya 2-0 yenilerek üst sıralara tırmanma şansını tepen Göztepe\'de taraftarların yoğun tepki gösterdiği hakem Hüseyin Göçek\'e yönetimden de eleştiri geldi. Başkan Vekili Talat Papatya, karşılaşma öncesi yapılan yaygaralar nedeniyle hakemlerin etkilendiğini söyledi. Papatya, \"Milli maç arasından önce bazı yayın organlarında, \'Kasımpaşa\'nın hakkı yeniyor. Kasımpaşa kıyılıyor. Kasımpaşa\'ya yazık oluyor\' gibi ifadeler algı yarattı. Hakemler de bu tür durumlardan etkilendi. Ne tesadüf ki bunlar bizim maçımız öncesi gerçekleşti. Hepimiz insan olarak dış dünyadan etkilenen varlıklarız. Görülüyor ki hakem Hüseyin Göçek de bunlardan etkilenmiş. Hatalar sezon başında da sezon sonunda da hep can yakıyor. Biz Göztepe olarak Türkiye\'de yaratılan bu sistemde en az suçun hakemlerde olduğuna inanıyoruz. Asıl suçun sistemde olduğunu düşünüyoruz. Bizim isyanımız yapılan algılara. Bu operasyonlar bir İstanbul takımına yapılabilir miydi?\" diye konuştu.

Demba Ba\'nın ilk yarının sonunda attığı golün sayılmaması konusunda da görüş bildiren Talat Papatya, \"Demba Ba\'nın sayılmayan golü kabul edilebilir değil. Hakem çok hızlı bir reaksiyonla düdük çaldı. Bu pozisyonda yan hakemine danışırsın, 4\'üncü hakeminin yorumunu alabilirsin, biraz beklersin. Yardımcılarından gelecek yoruma göre hareket edilebilirsin. Demek ki pozisyonu net gördü!\" dedi.

Şu ana kadar hep sessiz kalmayı tercih ettiklerini ancak yapılan algıların farkında olduklarını anlatan Papatya, \"Biz 40 puan aldık diye kimse sezonu kapattığımızı zannetmesin. Bu yüzden de algı operasyonu yapılmasın. Biz sonuna kadar mücadelemizi göstereceğiz ve hak ederek puanları toplayacağız. Futbolu her zaman güzelleştiren taraf olduk. Kimsenin taraftarımızı üzmeye hakkı yok. Tarihimizde de şimdi de terimizin son damlasına kadar sahada olduk. Kasımpaşa maçında iyi futbol oynadık, şansımız yanımızda değil\" yorumunu yaptı.

TAMER TUNA: \"AVRUPA HEDEFİMİZ BİTMEZ\"

Kasımpaşa yenilgisiyle taraftarını üzen Göztepe\'nin teknik direktörü Tamer Tuna, UEFA Avrupa Ligi\'ne katılma hedeflerinden vazgeçmeyeceklerini söyledi. Karşılaşmada 48 orta yapıp, 23 şut attıklarını belirten Tuna, \"Buna rağmen gol bulamamak üzücü. Ancak biz hedefimizden sapmayacağız. Sonuna kadar Avrupa için mücadelemizi göstereceğiz. 50 yıl önceki başarıları ve rüyayı yeniden yaşatmak istiyoruz. Göztepe, taraftarıyla ve enerjisiyle çok büyük bir camia. Avrupa hedefini bu yüzden koyduk\" yorumunu yaptı.

Taraftarların oyunculardan Scarione ve Gouffran\'a gösterdiği tepkiyi ağır bulduğunu ifade eden Tamer Tuna, \"Bizim futbolcularımız hiçbir zaman sahada yuhalanacak ya da protesto edilecek futbolcular değil. Takımı bu noktaya onlar getirdi. Oyuncularımın gösterdiği mücadeleyive uğraşını iyi biliyorum. Taraftarımız verdiği destekle herkesin sayfısını kazandı. Muhteşem destekleri var. Sezon sonuna kadar arkamızda dursunlar. Her şeyden öte sevilen bir takımın taraftarının daha iyi şeyler gerçekleştireceğine inanıyorum. Bu mağlubiyeti mutlaka telafi edeceğiz\" dedi.

GÖZTEPE\'DE 2 CEZALI

Süper Lig\'de bu hafta şampiyonluk adaylarından Beşiktaş\'a konuk olacak Göztepe\'de kritik müsabaka öncesi kanat oyuncusu Gouffran ve stoper Kosanovic cezalı duruma düştü. Gouffran, Kasımpaşa karşılaşmasında bu sezon 4\'üncü sıra kartını gördü, Kosanovic ise kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Göztepe\'de sol bek Traore de maçın 44\'üncü dakikasında sakatlanıp oyuna devam edemedi. Fildişi Sahilli oyuncunun durumunun hafta içinde netleşeceği kaydedildi. İzmir ekibinde sakatlıkları bulunan Kadu, Hakan, Atakan ve Ömer de Vodafone Park\'taki maçta görev alamayacak.