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Spor

Göztepe'de sakatlar kervanına 1 oyuncu daha katıldı

İZMİR, (DHA)- SÜPER Lig temsilcilerinden Göztepe'de sakatlar kervanına Adama Traore de katıldı

03 Ekim 2017 18:07

İZMİR, (DHA)- SÜPER Lig temsilcilerinden Göztepe\'de sakatlar kervanına Adama Traore de katıldı.
Üst ve arka adalesinde gerilme olan Fildişi Sahilli futbolcu, bu nedenle ülkesinin milli takımından affını istedi. Tedavisine başlanan Traore\'nin 9 Ekim Pazartesi günü yeniden takımla çalışmalara başlaması bekleniyor. Göztepe\'de üst adelelerindeki kısmi yırtık nedeniyle son Medipol Başakşenir maçında forma giyemeyen isimlerden Ghilas, 2 hafta sonra, Peybernes ise 9 Ekim\'de takıma katılacak. Sağ ayak tarak kemiğindeki stres kırığı yüzünden henüz forma giyemeyen Ömer Şişmanoğlu takımdan ayrı koşulara başladı. Ömer, 1 hafta sonra, sol dizinde sakatlığı bulunan Emre Can ise 15 gün sonra takımla antrenmana çıkacak.

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