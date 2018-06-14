Göztepe'de Rotman ve Ömer belirsizliği

Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA) - SPOR Toto Süper Lig\'de mevcut kadrosundan Sabri, Selçuk, Günay, Leo ve Demba Ba ile yollarını ayıran Scarione\'yle ise vedalaşmaya hazırlanan Göztepe\'de Rotman ve Ömer\'in gelecekleri belirsiz. Yönetimin orta sahada görev yapan Rotman\'la bir araya geleceği ve şartlarda anlaşılırsa Slovak futbolcuyu göndereceği öğrenildi. Göztepe\'de geçen sezon yaşadığı sakatlıklar yüzünden düzenli olarak forma giyemeyen Ömer\'in de topun ağzında olduğu iddia edildi. Ömer\'in maliyeti yüzünden gelecek sezon kadroda tutulmayacağı vurgulandı.

Geçen sezon başında Medipol Başakşehir\'den transfer edilen Rotman, 27 lig maçında görev aldı. Beşiktaş\'tan gelen Ömer ise sadece 8 maçta forma giydi. Sahaya hiç on birde çıkmayan ve en fazla bir müsabakada 45 dakika oynayan 28 yaşındaki forvet 1 gol atabildi. Kampa kadar özellikle iç transferde yol haritasını çizmek isteyen sarı-kırmızılılar, dış transferde ise şu ana kadar sadece bir takviye yapabildi. Göztepe, geçen sezon Elazığspor\'da forma giyen 23 yaşındaki orta saha oyuncusu Alparslan\'la 3 yıllık mukavele imzaladı.