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Spor

Göztepe'de Beto'nun dikkatli olması istendi

Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA) - SÜPER Lig'de üst üste 3 maçını kazanıp çıkışa geçen Göztepe, pazartesi akşamı evinde oynayacağı Atiker Konyaspor maçı öncesi alarma geçti

16 Aralık 2017 17:48

Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA) - SÜPER Lig\'de üst üste 3 maçını kazanıp çıkışa geçen Göztepe, pazartesi akşamı evinde oynayacağı Atiker Konyaspor maçı öncesi alarma geçti. Sarı-kırmızılılarda 3\'er sarı kartı bulunan kaleci Beto, orta saha Rotman ve kanat oyuncusu Halil\'e uyarı geldi. Teknik ekip, gelecek hafta Türk Telekom Stadı\'nda oynanacak Galatasaray karşılaşması öncesi özellikle Beto\'dan dikkatli olmasını istedi. Bu sezon gösterdiği performansla takıma hayat veren Portekizli eldiveni kritik maçta kaybetmek istemeyen teknik direktör Tamer Tuna\'nın, \"İlk yarının bitime 2 hafta kaldı. Devreyi en iyi yerde bitirmek istiyoruz. Konyaspor ve Galatasaray maçları bizim için çok önemli. Herkese çok ihtiyacım olacak. Kimsenin gereksiz yere cezalı duruma düşmesini istemiyorum\" ifadelerini kullandığı öğrenildi. 
Tamer Tuna\'nın Konyaspor müsabakasında kadroda rotasyona gideceği de öğrenildi. Geçen haftaki Evkur Yeni Malatyaspor maçında grip olmasından dolayı görev almayan Sabri\'nin 4 hafta sonra ilk 11\'e dönmesi bekleniyor. Tuna\'nın Traore\'nin sakatlığı nedeniyle sol bekte Schwechlen\'in yerine Tanju\'yu görevlendireceği ifade edildi. Yeni Malatyaspor karşılaşmasında beklentilerin altında kalan Gouffran\'ı da yedek kulübesinde oturtacağını bildirilen Tamer Tuna\'nın Scarione ya da Tayfur\'u sahaya süreceği kaydedildi. Öte yandan sarı-kırmızılı taraftarlar Atiker Konyaspor maçıyla 2017\'nin son iç saha maçını oynayacak takımlarını yine yalnız bırakmayacak. Futbolseverlerin salı günü satışa sunulan tüm biletleri tükettiği açıklandı.

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