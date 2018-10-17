Göztepe'de Bektaş galibiyete inanıyor

Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA)

Spor Toto Süper Lig\'de pazar günü Bornova Stadı\'nda Beşiktaş\'ı konuk edecek Göztepe\'nin teknik direktörü Bayram Bektaş, kendi futbollarını sahaya yansıtmaları halinde galibiyet alacaklarını söyledi.

Urla Adnan Süvari Tesisleri\'nde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Bektaş, \"İç sahada taraftarımızın desteği ile takımımız gösterdiği istek ve arzu çok iyi. Beşiktaş karşısında disiplinli futbolu yansıtmalıyız. Fenerbahçe ve Trabzonspor gibi takımları yendik. Kayserispor ve Atiker Konyaspor da iyi takımlar, onları da yendik. Beşiktaş\'ı yenmek için sahaya çıkacağız. Kendi oyunumuzu oynayacağız. Taraftarımıza iyi bir futbol izleterek, güzel bir galibiyet almak istiyoruz\" diye konuştu.

\"TEK GEÇERLİ OLAN ŞEY GÖZTEPE\'DİR\"

Futbolculuk döneminde Beşiktaş forması giyen Bektaş, \"Göztepe gibi geçmişinde tarihi başarılar olan bir kulübün başında olarak eskiden oynadığı Beşiktaş\'a karşı sahaya çıkmak ayrıca bir gurur. Bugün mevcut durumda benim için tek geçerli olan şey Göztepe\'dir. Bu yüzden kazanmak, yeni bir zafer elde etmek için iyi bir fırsat. Umarım sahaya kendi futbolumuzu yansıtarak galip geliriz\" ifadelerini kullandı.

Bektaş, Kasımpaşa maçında sakatlanan Traore\'nin çapraz bağ ameliyatı olacağını ve uzun süre forma giyemeyeceğini sözlerine ekleyerek, \"Gassama ve Halil takıma katıldı. Ancak hazır olup olmalarına göre durumlarının netlik kazanacak\" dedi.

BERKAN VE CASTRO İDDİALI

Göztepe\'nin deneyimli oyuncuları sol bek Berkan Emir ve orta saha Andre Castro, Beşiktaş maçını kayıpsız geçeceklerini söyledi. Mevkidaşı Traore\'nin sakatlanmasının ardından defansın solunda görev yapacak Berkan, \"Traore bu ailenin bir parçası. Onun sakatlanması hepimizi çok üzdü. Çok iyi oynarken sakatlandı. Ne yazık ki futbolda bunlar var. Hocam şans verdiği sürece Traore\'nin yokluğunu aratmamak için elimden geleni yapacağım. Beşiktaş karşısında da 3 puanı alacağımıza inanıyorum\" diye konuştu.

Castro ise çok zorlu bir müsabakaya çıkacaklarını söyledi. Portekizli futbolcu, Kasımpaşa yenilgisini telafi etmek istediklerini belirterek, \"Beşiktaş iyi bir takım ama biz de evimizde, taraftarımızın önünde iyi oynuyoruz. Kazanmak istiyoruz. Taraftarlarımız adeta bizim 12\'nci adamımız oluyor. Bizim kendi sahamızda daha iyi oynamamızın en önemli etkenlerimizden biri de onların desteği. Konyaspor maçında yağmur altında bizi destekleyen bazı taraftarlarımızın cezalı olduğunu öğrendim. Bu durum beni biraz üzdü. Ancak tribünü dolduranların bize destek vereceğini biliyoruz\" açıklamasını yaptı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Göztepe Teknik Direktörü Bayram Bektaş\'ın açıklamaları

-Berkan Emir\'in açıklamaları

-Andre Castro\'nun açıklamaları

-Göztepe antrenmanından detay görüntüler

(FOTOĞRAFLI)



