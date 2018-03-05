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Spor

Göztepe zoru atlattı

Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA) - SPOR Toto Süper Lig'de son olarak Medipol Başakşehir'e deplasmanda 2-0 yenilerek Avrupa kupaları yolunda yara alan Göztepe, zorlu fikstürü geride bıraktı

05 Mart 2018 15:53

Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA) - SPOR Toto Süper Lig\'de son olarak Medipol Başakşehir\'e deplasmanda 2-0 yenilerek Avrupa kupaları yolunda yara alan Göztepe, zorlu fikstürü geride bıraktı. İkinci yarının ilk 7 haftasında üst sıralara oynayan Fenerbahçe (D), Kayserispor, Trabzonspor (D), Sivasspor ve Medipol Başakşehir (D) gibi takımlarla kozlarını payşalaşan sarı-kırmızılılar, sadece alt sıralarda yer alan Osmanlıspor ve Gençlerbirliği (D) maçlarına çıktı. Bu periyotta istediği skorları alamayan Göz-Göz, 3 mağlubiyet, 3 beraberlik ve 1 galibiyetle düşüşe geçti. Bir tek Sivasspor maçını kazanan Göztepe, toplam 15 puan yitirdi. 
Bu hafta evinde Antalyaspor\'u konuk edecek İzmir ekibi, 28\'inci haftada deplasmanda oynayacağı Beşiktaş müsabakasına kadar, Aytemiz Alanyaspor ve Kasımpaşa sınavlarına çıkacak. Artık seri galibiyetler almayı hedefleyen Göztepe, son haftada ise evinde belki de şampiyonu tayin edecek karşılaşmada Galatasaray\'la kapışacak. Teknik direktör Tamer Tuna, Avrupa hedefinden kesinlikle sapmayacaklarını söyledi. Her maça kazanmak için çıktıklarının altını çizen genç teknik adam, \"Bizim camia olarak bir amacımız var, o da Avrupa. Biz iyi bir ekibiz, futbolcularımıza güvenimiz tam\" yorumunu yaptı.  

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