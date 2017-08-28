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Spor

Göztepe triatlon takımı madalyaları topladı

Sefer TALAY / BURHANİYE, (DHA)- BALIKESİR'in Burhaniyle ilçesinde dün düzenlenen Burhaniye Triatlonu'nda Göztepe rüzgarı esti

28 Ağustos 2017 16:13

Sefer TALAY / BURHANİYE, (DHA)- BALIKESİR\'in Burhaniyle ilçesinde dün düzenlenen Burhaniye Triatlonu\'nda Göztepe rüzgarı esti. Denetko Mevkii\'nden başlayan yarışlara 6 kategoride 500 triatlet katılırken, Göztepeli sporcular organizasyonda 6 madalya toplamayı başardı.
Elit kategorisinde İpek Öztosun, 19-29 yaş kategorisinde Begüm Feran ve Mert Arslan ikincilik kürsüsüne çıkarken, Seher Kocatepe 19-29 yaş, Barış İlhan 30-34 yaş, Kerem Ömer Erten ise 45-49 yaş kategorilerinde üçüncü olmayı başardı. Yine 30-34 yaş kategorisinde yarışan Faiz Özkan yarışı 8\'inci tamamlarken, 35-39 yaş kategorisinde Levent Özgönül ise 9\'uncu oldu. Ferit Tekin, Caner Cantekin ve Burak Mercancı teknik aksaklıklardan ötürü Burhaniye Triatlonu\'nu tamamlayamadı.

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