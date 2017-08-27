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Spor

Göztepe Trabzon'u yıktı; 3 puana 'merhaba' dedi

İzmir ekibi, 13 yıl aradan sonra Süper Lig'deki ilk galibiyetini Trabzonspor karşısında aldı

27 Ağustos 2017 02:54

Süper Lig'in 3'üncü haftasında Göztepe, konuk ettiği Trabzonspor'u 3-2 mağlup ederek, 13 yıl aradan sonra Süper Lig'deki ilk galibiyetini aldı. İzmir ekibine galibiyeti getiren golleri Tayfur BingölNabil Ghilas ve Jahovic kaydetti.

Bol gollü maçta perdeyi 9’uncu dakikada konuk takım adına Juraj Kucka açtı. Slovak futbolcu, çok uzun mesafeden adeta bir ‘füze’ göndererek takımını öne geçirdi: 0-1.

Göztepe’nin cevabı 26’da Tayfur Bingöl’le geldi. 24 yaşındaki futbolcu, Kucka’nın attığı gol kadar olmasa da uzak mesafeden oldukça düzgün bir vuruşla durumu eşitledi: 1-1.

44’te Ghilas, takımının kazandığı penaltıyı tam köşeye vurup direğe çarptırarak gole çevirdi ve takımını öne geçirdi: 2-1.

İlk yarı Göztepe üstünlüğüyle sonuçlanacak diye düşünülürken, Uğur Demirok’un direkten dönen kafa vuruşunu tamamlayan Rodallega durumu eşitleyerek ilk yarının skorunu belirledi: 2-2.

Ev sahibi Göztepe, 67’de Jahovic’le tekrar öne geçti. Sabri Sarıoğlu’nun direkten dönen serbest vuruşunda fırsatçılığını konuşturan Jahovic, İzmir ekibine galibiyeti getiren golü attı: 3-2.

 

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