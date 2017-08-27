T24 LogoT24 Logo
Spor

Göztepe-Trabzonspor maçının ardından

Onur ATIŞ/İZMİR, (DHA) - TRABZONSPOR, Süper Lig'in yeni takımlarından Göztepe'ye İzmir'de 3-2 yenilirken, Teknik Direktör Ersun Yanal, rakipleri karşısında çok üretken olamadıklarını söyledi

27 Ağustos 2017 03:42

Onur ATIŞ/İZMİR, (DHA) - TRABZONSPOR, Süper Lig\'in yeni takımlarından Göztepe\'ye İzmir\'de 3-2 yenilirken, Teknik Direktör Ersun Yanal, rakipleri karşısında çok üretken olamadıklarını söyledi. Sadece oyunun son 15 dakikasında pozisyon zenginliği yaşadıklarını anlatan Yanal, \"Top bizde görünse de üretkenliğimiz kısıtlı kaldı. Sadece son 15 dakikada Göztepe savunmaya çekildi ve biz de ofansif futbolcularımızı oyuna soktuk. Bu bölümde istediklerimizi yapabildik\" dedi.
Futbolcuları transfer dedikodularından uzak tutmaları gerektiğine değinen Yanal, \"Oyuncularımızı sadece sahaya konsantre etmeliyiz. Biz futbolun güzelleşmesi adına katkımızı koyacağız. Bu takımın gerçek gücü bu değil. Milli maç arasından sonra daha iyi bir Trabzonspor izlettireceğiz. Hakemler de bugün çok hazır olmadıklarını gösterdi\" diye konuştu. 
Göztepe Teknik Direktörü Tamer Tuna ise Trabzonspor\'un tempolu futbolunu durdurduklarını söyledi. Rakiplerinin çok hızlı atağa kalktığını ifade eden Tuna, \"Rakip üzerinden kazandığımız toplarla sonuca gitmesini bildik. Trabzonspor beklerinin hücuma çok katkı sağladığını biliyorduk ve onların hızını kesmek için gayret gösterdik. Önemli pozisyonlara girmeyi başardık. Ligin en tempolu maçlarından biri oynandı, seviye çok yüksekti. Son dakikalarda savunmaya çekilmemiz pozisyon vermemize neden olsa da kazanmak her şeyden önemliydi\" dedi.
Tuna, transfer çalışmalarının sürdüğünü sözlerine ekleyerek, \"Stoper ve ofansif bir futbolcu alacağız\" bilgisini verdi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Onur ATIŞİZMİR DHATRABZONSPOR Süper LigGöztepeTeknik Direktör Ersun YanalSadeceYanalBuFutbolcularıBizMilliTrabzonsporHakemlerTeknik Direktörü Tamer TunaRakiplerininTunaLiginSon

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"Aşıyı emperyalizmle açıklamak mantık dışı; aşıda tereddüdü olanlar tıbbı bıraksın"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Tarikat şeyhi Özbağ "Sünnet, 'geçinemeyenlerin gelirini indireceksin' diyor" demişti; naylon...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

Yüksek Seçim Kurulu yenilendi; yeni üyeler kim, işte seçimleri yönetecek...

Manisa'da 5,4 büyüklüğünde deprem!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24