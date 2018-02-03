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Göztepe Trabzon'da zorlanıyor

Onur ATIŞ / İZMİR,(DHA) - SPOR Toto Süper Lig'in 19'uncu haftasında pazartesi günü Trabzonspor ile karşılaşacak Göztepe, rakibiyle deplasmanlarda oynadığı resmi maçlarda istediği skorları alamadı

03 Şubat 2018 16:25

Onur ATIŞ / İZMİR,(DHA) - SPOR Toto Süper Lig\'in 19\'uncu haftasında pazartesi günü Trabzonspor ile karşılaşacak Göztepe, rakibiyle deplasmanlarda oynadığı resmi maçlarda istediği skorları alamadı. Bordo-mavilileri dış sahada sadece 1 kez yenebilen Göztepe, 9 müsabakayı kaybederken 2 karşılaşmada ise sahadan beraberlikle ayrıldı. Göztepe, Trabzonspor\'u son olarak 1974-1975 sezonunda deplasmanda 1-0 yenmeyi başardı. Trabzon\'da 2002-2003\'te oynanan son lig maçı ise 0-0 eşitlikle tamamlandı. Deplasmanda Karadeniz ekibine 5 gol atabilen sarı-kırmızılılar 24 kez topu ağlarında gördü. İzmir ekibi, sezonun ilk yarısında Bornova Stadı\'nda seyircisiz oynanan maçta Trabzonspor\'u Tayfur, Ghilas ve Jahovic\'in golleriyle 3-2 yenmeyi bildi. 
Teknik direktör Tamer Tuna, Trabzon\'a kazanmak için gideceklerini söyledi. Zor bir karşılaşma oynayacaklarını belirten genç teknik adam, \"Trabzonspor çıkışta olan bir takım. Ancak biz de üst sıraları çok istiyoruz. Rakibimizi evinde yenerek ilerleyişimizi sürdüreceğiz\" dedi.
Öte yandan Urla Adnan Süvari Tesisleri\'nde gerçekleşen idmanda sol ayak bileğinden sakatlanan golcü Ömer Şişmanoğlu\'nun büyük ihtimalle Trabzonspor karşılaşmasına yetişemeyeceği öğrenildi. Tedavisine devam edilen futbolcudan haber bekleyen Tamer Tuna\'nın yeni transfer Demba Ba\'yı on bire hazırladığı ifade edildi. Göztepe\'de sakat olan stoper Hakan Çinemre de görev yapamayacak. 

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