Göztepe Trabzon'da gülemiyor

Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA)

Spor Toto Süper Lig\'de cumartesi günü Trabzonspor\'a konuk Göztepe, rakibini son 12 maçta deplasmanda mağlup edemedi.

Bordo-mavililerle Süper Lig tarihinde ilk kez 1974-1975 sezonunda karşı karşıya gelen sarı-kırmızılı ekip, Trabzon\'daki galibiyetini o sene 1-0\'lık skorla elde etti. Bir daha Trabzonspor\'a karşı resmi müsabakalarda dış sahada galibiyet yüzü göremeyen İzmir temsilcisi, 9 yenilgi ve 3 beraberlik aldı. Göztepe, son 4 karşılaşmada da Trabzonspor filelerini havalandıramadı. Trabzon\'daki karşılaşmalarda rakip ağları 5 kez sarsabilen sarı-kırmızılılar kalesinde ise 24 gol gördü.

Geçen sezon Şenol Güneş Spor Kompleksi\'nde oynanan randevuya ise Göztepe kalecisi Beto damgasını vurdu. Trabzonspor\'un yüzde 100\'lük pozisyonlarını çıkaran Portekizli eldiven 0-0\'lık skorla takımının aldığı 1 puanda başrol oynadı. Sezona iddialı giren Trabzonspor bu sezon evindeki 2 maçı da kayıpsız geçerken, Göztepe ise deplasmanda puan alamayıp gol dahi atamadı. Karadeniz temsilcisi taraftarı önünde Sivasspor\'u 3-1, Galatasaray\'ı 4-0 yendi. Göztepe, gurbette Galatasaray ve Alanyaspor\'a 1-0 mağlup olmaktan kurtulamadı. Konuk takımda Poko, Kadu ve Atakan sakatlıkları nedeniyle Trabzonspor karşılaşmasında forma giyemeyecek.