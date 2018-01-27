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Spor

Göztepe Teknik Direktörü Tamer Tuna: Demba Ba ile anlaştık

''Karakteriyle, meziyetleriyle büyük bir futbolcu''

27 Ocak 2018 19:45

Göztepe Teknik Direktörü Tamer Tuna, kritik Kayserispor maçı öncesi yaptığı açıklamada Demba Ba ile anlaştıklarını söyledi. Beşiktaş’ın Demba Ba ile ilgilenip ilgilenmediğini bizzat Fikret Orman’a sorduğunu söyleyen Tuna’nın Ba açıklaması şöyle:

"Demba Ba ile ilgili Beşiktaş söylentileri çıktığında sayın başkan Fikret Orman'ı aradım. Beşiktaş'ın adı geçiyor, var mı böyle bir şey dedim. Daha önce bana bazı listeler geldiğinde arasında Demba Ba da vardı. Demba Ba ile birlikte çalıştık ve şampiyonluk yaşadık. Bugün de burada, anlaştık. Bize büyük katkılar sağlayacaktır. Karakteriyle, meziyetleriyle büyük bir futbolcu." değerlendirmesini yaptı.

Yıldız futbolcu kariyerinde daha önce İngiltere Premier Ligi'nde West Ham United, New Castle United ve Chelsea formaları da giydi.

 

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