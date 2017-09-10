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Spor

Göztepe taraftarından Ankara deplasmanı öncesi 'Anıtkabir' ziyareti

Sarı-kırmızılılar, Süper Lig'e yükseldiklerinde de Anıtkabir'i ziyaret etmişti

10 Eylül 2017 17:11

Süper Lig'in yeni ekibi Göztepe'nin taraftarları, takımlarının ligin 4. haftasında başkent ekibi Osmanlıspor'la oynayacağı karşılaşma öncesi Anıtkabir'i ziyaret etti.

Saat 17.00'de başlayacak karşılaşmadan saatler önce Ankara'ya varan sarı-kırmızılı taraftarlar, ilk olarak Mustafa Kemal Atatürk'ün kabrine ziyaret gerçekleştirdi.

İzmir ekibi, Eskişehirspor'la oynadıkları play-off karşılaşmasında penaltılarla Süper Lig'e yükseldikten sonra, kupalarını da alarak takımca Anıtkabir ziyareti gerçekleştirmişti.

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GöztepeAnıtkabirMustafa Kemal AtatürkOsmanlısportaraftar

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