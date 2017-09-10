Göztepe taraftarından Ankara deplasmanı öncesi 'Anıtkabir' ziyareti

Süper Lig'in yeni ekibi Göztepe'nin taraftarları, takımlarının ligin 4. haftasında başkent ekibi Osmanlıspor'la oynayacağı karşılaşma öncesi Anıtkabir'i ziyaret etti.
Saat 17.00'de başlayacak karşılaşmadan saatler önce Ankara'ya varan sarı-kırmızılı taraftarlar, ilk olarak Mustafa Kemal Atatürk'ün kabrine ziyaret gerçekleştirdi.
İzmir ekibi, Eskişehirspor'la oynadıkları play-off karşılaşmasında penaltılarla Süper Lig'e yükseldikten sonra, kupalarını da alarak takımca Anıtkabir ziyareti gerçekleştirmişti.