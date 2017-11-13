Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA)

İZMİR Torbalı Belediyesi\'nin ilçede Göztepe\'ye tahsis ettiği araziye inşa edilecek Göztepe Spor Akademisi Tesisleri, görkemli bir törenle tanıtıldı.

Belediye Kültür Merkezi\'nde gerçekleştirilen lansmana İzmir Valisi Erol Ayyıldız, İzmir Milletvekili Atilla Kaya, İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, Torbalı Belediye Başkanı Adnan Yaşar Görmez, Göztepe Başkanı Mehmet Sepil, kulüp yöneticileri, Teknik Direktör Tamer Tuna, futbolcular, altyapı oyuncuları ve çok sayıda taraftar katıldı.

Sinevizyon gösterisinin adından söz alan ilk isim olan Torbalı Belediye Başkanı Adnan Yaşar Görmez, tarihi bir gün yaşadıklarını söyledi. Görmez, projenin fikir babasının Milletvekili Atilla Kaya olduğunu belirterek, \"Benden iki şey almak çok zor. Bir kız almak bir de arazi. Ama konu Göztepe olunca arazilerimiz feda olsun\" dedi.

Ardından sahneye çıkan Başkan Mehmet Sepil, \"Göztepe\'ye geleli 3.5 yıl oldu. Biz kalbimizdeki Göztepe\'yi yaratıyoruz. Bizim en büyük iki hayalimiz kulübe stat ve tesis kazandırmak. Stadımızın temelini attık. Şimdi de tesisimizin imzasını atacağız. Spor akademimiz hem İzmir\'in hem de Türkiye\'nin övünç kaynağı olacak. Burayı bir akademi olarak kurguladık. Her türlü eğitimin verileceği bir okul olacak. Son 1 yıl içinde Cumhurbaşkanımızın teşviği ile daha başarılı sporcular yetiştirmek için çalışmalar başladı. Biz de sporcuları ülkemize armağan edeceğiz. Biz gençlerin geleceğini hazırlayacağız. Kötü alışkanlıklardan gençlerimizi kurtaracağız. Tesislerimiz hayırlı uğurlu olsun\" diye konuştu.

Milletvekili Atilla Kaya da Göztepe\'nin, Torbalı\'ya büyük katkılar sağlayacağını söyledi.

Kaya, \"Torbalı özellikle 4 yıllık dönemde sanayisiyle ve tarımıyla çok ileriye gitti. İki sevdam Torbalı ve Göztepe\'dir. İkisini birleştirmek beni çok mutlu etti. Bu kadar büyük bir camianın bir metrekare dahi arazisinin olmaması beni çok üzmüştü. Bu tesisler Göztepe\'nin hakkıydı. Bu atacağımız imza, kulübümüzün tarihi için 14 Haziran\'dan farksızdır. 13 Kasım tarihi Göztepe geleceğinde çok önemli bir yer alacak. Bu imza bizi bir daha ıssız kuytu köşelere döndürmeyecek. Göztepe\'nin temelleri artık çok sağlam yerlere oturacak. Ben emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum\" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından imza töreni yapılarak, Göztepe Spor Akademisi Tesisleri resmen hayata geçti.

Pancar\'da 103 dönümlük araziye yapılacak tesiste 8 adet futbol sahası, tenis kortları, spor salonları, yüzme havuzları, sosyal alanlar ve amfi tiyatro yer alacak.

TÜM NESİL BİR ARADA

GÖZTEPE\'de Efsane Takım, A takım ve altyapı takımlarının bir araya geldiği organizasyonda eski futbolcu Nevzat Güzelırmak, kanat oyuncusu Halil Akbunar ve altyapıda görev yapan Ege Gürel birlikte sahneye çıktı.

Halil Akbunar, \"Göztepe\'de güzel günler geçiriyorum. Bu tesiste emeği olan herkese teşekkür ediyorum\" dedi.

Lansmanı izleyen yüzlerce taraftar, Göztepeli futbolcularla fotoğraf çektirmek için adeta birbirleriyle yarıştı. Uzun süre oyuncularla selfie çekilen futbolseverler izdihama neden oldu.

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