Göztepe son 3 maçından galibiyet çıkardı

Göztepe, sahasında Kasımpaşa'yı 1-0 yendi. İki takım da maçı 10'ar kişi tamamladı. Konuk ekipte 15'te Luckassen kırmızı kart, 84'te Berkan Emir ise ikinci sarı karttan oyun dışı kaldı. Ligdeki son 3 maçını İstanbul takımlarına karşı oynayan sarı-kırmızılı ekip hepsinden galibiyetle ayrıldı.
Maçtan önemli dakikalar şöyle:
Maçın 15. dakikasında Cherif Ndiaye'ye kontrolsüz müdahale eden Derrick Luckassen kırmızı kart gördü. Rakibin 10 kişi kalmasıyla Göztepe oyundaki etkinliğini arttırdı.
48. dakikada ceza sahası dışında Obinna’nın ayağından aştığı topu kayarak almak isteyen Aytaç Kara’nın müdahalesi şuta dönüştü. Kaleci İrfan Can soluna giden meşin yuvarlağı yatarak kontrol etti.
50. dakikada Yusuf Erdoğan’ın ceza sahası içi sağ çaprazından çektiği sert şutta top kaleci İrfan’ın müdahalesiyle direğe çarpıp oyun alanına döndü.
67. dakikada Halil Akbunar’ın sağ kanattan içeriye yaptığı ortada kaleye giden topu kaleci Ertuğrul son anda kornere çeldi.
84. dakikada orta sahada gelişen Kasımpaşa atağında topa eliyle dokunan Berkan Emir, hakem Suat Arslanboğa tarafından ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyundan atıldı.