Göztepe, sol bek için Ali Adnan'ı gündemine aldı

Süper Lig ekiplerinden Göztepe, bir dönem Türkiye'de forma giyen Iraklı sol bek Ali Adnan Kadhim Al-Tameemi'yi gündemine aldı.

Son olarak ABD Major Lig'de Vancouver Whitecaps FC formasını giyen 27 yaşındaki futbolcu, ülkemizde daha önce 2013-14 ve 2014-15 sezonlarında Süper Lig'de Çaykur Rizespor 'da görev yaptı. Irak Milli Takımı'nın da formasını giyen Ali Adnan, Türkiye macerasının ardından İtalya Serie A'da Udinese ve Atalanta'da forma giydi.

Göztepe 'de Ali Adnan ismi önceki sezonlarda da gündeme gelmiş ancak transferi gerçekleşmemişti. Transfer döneminde Altınordu'dan stoper Kahraman, Gent'ten stoper Arslanagic, Kiel'den sol kanat Makana Baku, Gil Vicente'den sağ kanat Lourency, Rakow'dan ofansif orta saha Tijanic, Ankaragücü'nden ön libero Atakan Çankaya'yı renklerine bağlayan Göz-Göz, kadrosuna kattığı gençler Şefik Abalı, Emre Batuhan Adıgüzel ve Seydine N'Diaye'yi oynayıp tecrübe kazanmaları için kiralık gönderdi.