Göztepe, sezonun ilk yarısında gösterdiği performansla alkış topladı

Onur ATIŞ/İZMİR, (DHA)- GÖZTEPE, 14 yıl sonra döndüğü Süper Lig\'deki ilk yarının son maçında deplasmanda Galatasaray\'a 3-1 yenilse de gösterdiği performansla alkış topladı. Sarı-kırmızılılar 17 maçta 9 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 yenilgi alarak devre arasına 30 puanla 6\'ncı sırada girdi.

Yeni bir takım olmasına rağmen sezon başından bu yana zirve yarışında yer alan Göztepe, lider Medipol Başakşehir\'in sadece 6 puan gerisinde kaldı. Sezona Fenerbahçe beraberliği ile başlayan İzmir ekibi, ilk yarıda Trabzonspor, Osmanlıspor, Gençlerbirliği, Demir Grup Sivasspor, Antalyaspor, Teleset Mobilya Akhisarspor, Kardemir Karabükspor, Yeni Malatyaspor ve Atiker Konyaspor maçlarını kayıpsız geçti.

Göztepe, Kayserispor, Başakşehir, Kasımpaşa, Beşiktaş ve Galatasaray karşılaşmalarını kaybederken, Fenerbahçe, Aytemiz Alanyaspor ve Bursaspor ile yenişemedi. İzmir temsilcisi, sezonun ilk yarısında deplasmanlarda Fenerbahçe ile birlikte ligin en başarılı takımı oldu. Göztepe, deplasmanda 16 puan toplarken evindeki maçlarda da hanesine 14 puan yazdırdı. Göztepe, attığı 30 golle de ligin en skorer takımlarından biri olmayı başardı. Hücumdaki etkinliğini zaman zaman savunmaya yansıtamayan sarı-kırmızılılar 26 kez topu filelerinde gördü. İlk kez Süper Lig\'de teknik direktörlük görevinde bulunan Tamer Tuna da kariyerinde önemli bir eşiği geçti.

Daha önce Dardanalespor\'u çalıştıran ardından Gaziantepspor\'da Sergen Yalçın\'ın, Beşiktaş\'ta da Şenol Güneş\'in yardımcılıklarını yapan Tuna, Göztepe\'de dikkat çekici bir performans sergiledi. Yaptığı transferler ve oynattığı futbolla övgü alan genç teknik adam, ilk yarı sonunda gözünü Avrupa kupalarına dikti. Tuna, Avrupa hedefinin kendisini çok mutlu edeceğini ancak ikinci devrede ayaklarının yere sağlam basması gerektiğini söyledi. Yıllar sonra takımlarını Süper Lig\'de izleme fırsatı bulan taraftarlar da ilk yarı boyunca tribün şovlarıyla sezona renk kattı. Ceza yüzünden iç sahadaki Fenerbahçe ve Trabzonspor maçlarına gelemeyen futbolseverler, deplasmanda da bir kez olsun Göztepe\'yi yalnız bırakmadı. Göztepeli taraftarlar son Galatasaray maçında da 2 bin 600 kişilik yeri tamamen doldurdu.

JAHOVİC 14 GOLE ULAŞTI

Göztepe\'nin golcüsü Adis Jahovic, ilk yarıda Süper Lig\'e damga vuran isimlerin başında geldi. Geçen sezon 1\'inci Lig\'de de sarı-kırmızılı formayı giyen Makedon oyuncu, attığı 14 golle krallık yarışında iddasını kanıtladı. Galatasaraylı Gomis ve Trabzonsporlu Burak Yılmaz\'la ilk sırayı paylaşan tecrübeli futbolcu, Trabzonspor, Osmanlıspor, Gençlerbirliği, Sivasspor (3), Başakşehir, Antalyaspor (2), Alanyaspor (2), Karabükspor, Konyaspor ve Galatasaray maçlarını boş geçmedi. Göztepe\'de Jahovic\'in ardından 3\'er golle Castro ve Tayfur takımın en skorer isimleri oldu. Göztepe’de Ghilas, Selçuk ve Scarione 2\'şer kez skora katkı koyarken, Kadu, Halil, Ömer ile Rotman da birer defa tabelayı değiştirdi.

ÜST SIRADAKİLERİ YENEMEDİ

Süper Lig\'in İzmirli temsilcisi Göztepe, ilk yarıyı üst basamağında bitiren hiçbir rakibini yenemedi. Devreyi 6\'ncı bitiren sarı-kırmızılı ekip, lider Başakşehir\'e 2-1, takipçileri Galatasaray ve Beşiktaş\'a 3-1, Kayserispor\'a 1-0 yenilip Fenerbahçe\'yle ise sezonun ilk maçında 2-2 berabere kaldı.

İKİNCİ YARI ZORLU OLACAK

Yıllar sonra mücadele ettiği Süper Lig\'in ilk yarısını iyi bir konumda bitiren Göztepe\'yi ikinci devrenin başında çok zorlu maçlar bekliyor. Galatasaray deplasmanında oynadığı maçla devre arasına giren sarı-kırmızılılar, 2018\'deki ilk mücadelesine Kadıköy\'de çıkacak. Şampiyonluk adaylarından Fenerbahçe ile İstanbul\'da kozlarını paylaşacak Göztepe, ardından ligin flaş ekibi Kayserispor\'u konuk edecek. Göztepe, 20\'nci haftada ise yine zorlu bir viraja girecek ve Trabzonspor deplasmanında terleyecek. Göztepe\'de Galatasaray maçında sarı kart gören orta saha oyuncusu Rotman, cezası nedeniyle Fenerbahçe karşılaşmasında görev alamayacak.

TUNA: \"İKİNCİ YARIDA PERFORMANSIMIZ DÜŞTÜ\"

Göztepe Teknik Direktörü Tamer Tuna, deplasmanda 3-1 yenildikleri Galatasaray\'a karşı maçın ikinci yarısında etkili bir oyun ortaya koyamadıklarını söyledi. \"İlk yarı ve ikinci yarı performansımız arasında fark vardı\" diyen teknik adam, \"İlk devrede topa sahip olmayı başardık. İkinci devrede ise hatalarımız ortaya çıktı. Galatasaray, topu kazanma kabiliyetiyle zaten evinde hiç maç kaybetmedi. Rakibimiz hareketli oyunuyla ikinci yarıda oyunu lehine çevirdi\" dedi. Galatasaray\'la ilk maçına çıkan meslektaşı Fatih Terim\'in kendi takımına bir enerji kattığını ifade eden Tuna, \"Taraftardan etkilendiğimizi sanmıyorum. Çünkü nerede oynayacağımızı biliyorduk. Fatih Terim\'in Galatasaray\'a bir enerji getirdiği ise kesin. Rakip takımdan Gomis\'in de oyuna önemli katkısı oldu\" diye konuştu.