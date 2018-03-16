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Spor

Göztepe şanssızlığını kırmak istiyor

Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA) - SPOR Toto Süper Lig'de geçen hafta evinde Antalyaspor'u 2-1 yenerek UEFA Avrupa Ligi'ne katılma umutlarını artıran Göztepe, son 10 maçta sadece 1 kez yenebildiği Aytemiz Alanyaspor deplasmanında şanssızlığını kırmak istiyor

16 Mart 2018 16:36

Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA) - SPOR Toto Süper Lig\'de geçen hafta evinde Antalyaspor\'u 2-1 yenerek UEFA Avrupa Ligi\'ne katılma umutlarını artıran Göztepe, son 10 maçta sadece 1 kez yenebildiği Aytemiz Alanyaspor deplasmanında şanssızlığını kırmak istiyor. Çeşitli lig kategorilerinde Akdeniz ekibiyle 15 kez karşı karşıya gelen sarı-kırmızılılar, rakibini en son 2010-2011 sezonunda 2\'nci Lig Beyaz Grup\'ta İzmir\'de 3-1 yendi. Son 10 müsabakada Alanyaspor\'a karşı 4 yenilgi ve 5 beraberlik elde eden Göztepe, deplasmanda da rakibini 1990-1991\'de 2-1 mağlup edebildi. Son 5 dış saha karşılaşmasını kazanamayan Göztepe, sezonun ilk yarısında Bornova Stadı\'nda Alanyaspor\'la trajik bir şekilde 3-3 berabere kaldı.
Maçın 87\'nci dakikasına 3-1 önde giren Göztepe, üst üste yediği gollerle galibiyetten oldu. Bu sezonun ilk devresinde deplasmanlarda en çok puan toplayan takım unvanını alan Göztepe, ikinci devrede ise gurbette henüz galibiyetle tanışamadı. Son olarak 9 Aralık 2017\'de Yeni Malatyaspor\'u dışarıda 3-2 yenen Göztepe, Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor, Gençlerbirliği ve Medipol Başakşehir karşılaşmalarından sadece 1 beraberlik alabildi. Teknik direktör Tamer Tuna Alanyaspor\'u yenerek deplasmanlarda kazanma alışkanlıklarına döneceklerini söyledi. Tuna, \"Fiziksel ve psikolojik anlamda çok iyi durumdayız. Kolay bir müsabaka olmayacak ama istediğimizi alacağız\" dedi.
Göztepe\'de cezalı Poko ve Selçuk\'un yanı sıra sakatlıkları süren Hakah ile Ömer takım arkadaşlarını yalnız bırakacak. 
GÖZTEPE\'NİN YILDIZLARI MİLLİ TAKIMDA
Göztepe\'nin tecrübeli kalecisi Beto Pimperel ile orta saha oyuncusu Rajko Rotman ülkelerinin milli takım kadrosuna davet edildi. Kaleci Beto, Portekiz Milli Takımı\'nın 23 Mart\'ta Mısır ve 26 Mart\'ta Hollanda ile oynayacağı hazırlık karşılaşmalarının kadrosuna çağrılırken, Rotman da Slovenya Milli Takımı\'nın 23 Mart\'ta Avusturya ve 27 Mart\'ta Belarus ile yapacağı özel karşılaşmalar için davet aldı. 

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