Göztepe, PTT 1. Lig'e veda etti

Ankaragücü ve Kartalspor'un PTT 1. Lig'e veda etmesinin ardınan düşen son takım Tavşanlı Linyitspor'a sahasında 1-0 mağlup olan Göztepe oldu. Düşme hattında bulunan Tavşanlı Linyitspor ise bu galibiyetle gelecek sezon da PTT 1. Lig'de mücadele edecek.

Göztepe karşısında 80. dakikada Agbetu'nun attığı golle müsabakayı 1-0 galip tamamlayan TKİ Tavşanlı Linyitspor, bu sonuçla puanını 38'e çıkararak rakibi Göztepe'yi puan sıralamasında geçerek ligde kalmayı başardı. PTT 1. Lig'de Göztepe müsabakasıyla play-off maçları hariç 100. maçını geride bırakan TKİ Tavşanlı Linyitspor, gelecek yıl PTT 1. Lig'de mücadele edecek.



Sahaya yabancı madde yağdı



Göztepe'nin 1-0 yenilgisiyle tamamlanan müsabakanın son dakikalarında koltukları kıran ve protokol tribünde müsabakayı izleyen Göztepe yöneticilerine saldıran bazı taraftarların sahaya musluk, ayakkabı, cep telefonu attığı görüldü.

Polis ekibinin biber gazıyla müdahale ettiği olaylarda taraftarın yanı sıra basın mensupları da etkilendi. Bu arada bazı taraftarlar basın çalışanlarına yönelik darp girişiminde bulundu.

ntvmsnbc'de yer alan habere göre, müsabakayı tribünde takip eden Göztepeli Şaban Genişyürek'in elinde kesik oluştuğu bildirildi. Öte yandan bir süre önce by-pass ameliyatı olan Göztepe Teknik Direktörü Kemal Kılıç'ın kontrol amaçlı ambulansla hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

Toplam 13 bin 947 kişinin izlediği müsabakanın ardından Göztepeli oyuncular büyük üzüntü yaşarken, stat dışında da taşkınlarını sürdüren sarı-kırmızılı seyirciler, çevredeki araçlara zarar verdi. Taşkınlık çıkaran taraftar polisin müdahalesiyle uzaklaştırıldı. Bu arada kimi taraftarlar Halkapınar Metro İstasyonunda bekleme peronlarındaki panoları kırdı.