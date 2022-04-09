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Spor

Göztepe-Kayserispor 1-2 (Maç sonucu)

Süper Lig'de Kayserispor, Göztepe'yi ilk yarıda bulduğu gollerle 2-1 mağlup ederek 5 maç aradan sonra ilk galibiyetini aldı

09 Nisan 2022 18:07

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Kayserispor, Göztepe'ye konuk oldu.

Maça hızlı başlayan Kayserispor, 8. dakikada Emrah Başsan'ın kaydettiği golle 1-0 öne geçti. 28. dakikada ise sol kanattan gelişen atakta Olivier Kemen, takımın ikinci golünü kaydetti.

İlk yarının son atağında Göztepe, Franco Di Santo'nun golüyle farkı bire indirdi ve devreye konuk ekibin 2-1 üstünlüğüyle girildi.

Maçın ikinci yarısına iki takım da aynı 11'lerle başladı. İkinci 45 dakikada her iki ekip de yakaladığı pozisyonları değerlendiremezken karşılaşma, Kayserispor'un 2-1 üstünlüğüyle tamamlandı.

Kayserispor, ligde 5 maç sonra kazanarak puanını 41'e yükseltti. Üst üste sekizinci yenilgisini alan Göztepe ise 27 puanda kaldı.

Süper Lig'in 33. haftasında Kayserispor, Çaykur Rizespor'u ağırlayacak. Göztepe ise Fenerbahçe'ye konuk olacak.

 

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