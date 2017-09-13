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Spor

Göztepe kapalı gişe oynayacak

İZMİR, (DHA)- GEÇEN sezondan sarkan cezası yüzünden 14 yıl sonra çıktığı Süper Lig'deki ilk iki maçında seyirci desteğinden yoksun kalan Göztepe, pazar günü taraftarıyla ilk kez buluşacağı Gençlerbirliği karşılaşmasını kapalı gişe oynayacak

13 Eylül 2017 19:16

İZMİR, (DHA)- GEÇEN sezondan sarkan cezası yüzünden 14 yıl sonra çıktığı Süper Lig\'deki ilk iki maçında seyirci desteğinden yoksun kalan Göztepe, pazar günü taraftarıyla ilk kez buluşacağı Gençlerbirliği karşılaşmasını kapalı gişe oynayacak.
Kapasitesi yeni yapılan portatif kale arkası tribünle 6000\'den 9705\'e çıkarılan Bornova Stadı\'nda maraton tribünü kombineleri tükenirken, yarın kale arkası biletleri 15, numaralı tribün 100, VIP tribünü ise 200 TL\'den satışa çıkarılacak. Passolig\'in internet sitesinden satılacak biletlerin kısa sürede tükenmesi bekleniyor. Son 2 maçını kazanıp 4 haftada 7 puana ulaşan sarı kırmızılı ekibin taraftarları, pazar günü Bornova Stadı\'nda tribün şov yapmaya hazırlanıyor.
Sakatlıkları süren Emre Can ve Ömer Şişmanoğlu dışında eksiği bulunmayan Göztepe\'de altyapıdan yetişen 18 yaşındaki Gökay Eser de profesyonel yapıldı. Sezon başında A takımla hazırlık kamplarına katılan futbolcuyla 5 yıllık sözleşme imzalandı. Gökay, profesyonel kategoride sarı kırmızılı formayı giymek için çok çalışacağını söyledi.

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