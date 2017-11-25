Göztepe kalesini gole kapattı

İZMİR, (DHA)

Bu sezon yükseldiği Süper Lig\'e iyi bir başlangıç yapan Göztepe, gol yeme problemini son maçlarda çözdü.

Ligin 11\'inci haftasına kadar kalesinde 21 gol gören İzmir ekibi, son iki haftada kalesini gole kapatmayı başardı. Öne geçtiği maçlarda skoru korumakta güçlük çeken sarı-kırmızılılar, Bursaspor ve Teleset Mobilya Akhisarspor maçlarında rakiplerine gol izni vermedi. Bursa deplasmanından 0-0\'lık skorla ayrılan Göztepe, Akhisarspor\'u 2-0 yenmeyi başardı

SABRİ YEDEK KULÜBESİNDE

Göztepe\'de ofansif yönüyle dikkatleri üzerine çeken ve performansıyla Milli Takım\'a davet edilen Sabri Sarıoğlu, Bursaspor ve Akhisarspor maçlarında yedek soyundu. Teknik direktör Tamer Tuna, savunmaya katkı vermediği yönünde eleştirilen tecrübeli futbolcunun yerine iki maçtır Tanju Kayhan\'ı ilk 11\'de görevlendiriyor.

Tamer Tuna, Akhisarspor maçının ardından düzenlenen basın toplantısında Sabri Sarıoğlu\'nun yedek kalması ile ilgili, \"Sabri çok değerli bir futbolcu. Yıllardır Galatasaray\'da oynayıp kaptanlık yaptıktan sonra başka yere gitmesi kolay olmuyor. Ben de futbolculuğumda bunları yaşadım. Ancak Sabri\'nin kalitesi tartışılmaz. Yerine görev alan Tanju\'nun da performansı oldukça iyiydi\" demişti.