Göztepe içten yıkıldı!

İzmir’in heyecanla beklediği Karşıyaka-Göztepe derbisinde gülen taraf evsahibi kırmızı yeşilli ekip oldu. Bazı taraftarlar maçın bitiş düdüğü ile birlikte sahaya atlarken yine güvenlik güçleri müdahale etmek zorunda kaldı. Stadyumdaki koltuklar kırılarak sahaya atıldı

Karşıyaka'ya galibiyeti getiren gollerin her ikisinide Göztepe savunmacısı Hamza Gezmiş 9. ve 90+4. dakikalarda kendi kalesine attı. Kırmızı yeşilliler aldıkları bu galibiyet ile puanını 17'ye çıkardı ve zirve takibini sürdürdü. Göztepe ise 5 puanda kaldı ve ligin dibinden kurtulamadı.

Saha karıştı

Maçın başında karışan İzmir Atatürk Stadı karşılaşmanın bitiş düdüğü ile yine karıştı. Karşıyakalı futbolcu Erdi Kasapoğlu galibiyet sevinci sırasında sahanın ortasına Karşıyaka bayrağı dikince tribünler gerildi.

Bazı Göztepeli taraftarlar sahaya atlarken, güvenlik güçleri devreye girdi ve olayları büyümeden yatıştırdı. Atatürk Stadyumu'nda ilk olarak Karşıyakalı taraftarlar ayrılırken, stadyumda Göztepe taraftarları stadyumda bekletiliyor.