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Spor

Göztepe hentbolda hedefe koşuyor

İZMİR, (DHA) - HENTBOL Erkekler Süper Ligi'nde Aziziye Belediyesi Termalspor'u deplasmanda 36-32 yenen Göztepe, üst sıralara tırmanışını sürdürdü

26 Mart 2018 15:41

İZMİR, (DHA) - HENTBOL Erkekler Süper Ligi\'nde Aziziye Belediyesi Termalspor\'u deplasmanda 36-32 yenen Göztepe, üst sıralara tırmanışını sürdürdü. Antrenör Adnan Öztürk, takımın son 3 maçını kayıpsız geçtiğini belirterek, \"Önümüzdeki 2 karşılaşmayı daha kazanırsak gelecek sezon Avrupa kupalarına katılmaya hak kazanacağız. Bu bizim açımızdan çok önemli. Ligde ve kupada hedefimize yürüyoruz. Çarşamba günü kupa çeyrek final rövanş maçında Beykoz Belediyespor\'a konuk olacağız. İlk karşılaşmayı evimizde 37-30 kazanıp büyük avantaj yakaladık. Ancak kesinlikle rehavete kapılmayacağız. Kupa da en iyi konumu hedefliyoruz\" yorumunu yaptı. 

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