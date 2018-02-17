Göztepe Günay'a güveniyor

İZMİR, (DHA) - SPOR Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe\'de cezası nedeniyle kaleci Beto\'nun yerine Gençlerbirliği maçında Günay görev alacak. Geçen yıl özellikle 4 Haziran\'da Eskişehirspor\'la oynanan Play-Off finalinde kurtardığı atışlarla sarı-kırmızılılara Süper Lig kapısını açan isimlerden olan Günay, bu sezon ise ligde Beto\'nun sakatlandığı 2 maçta kaleye geçti. Sarı-kırmızılı ekip, ilk yarıda Günay\'ın kaleyi koruduğu karşılaşmalarda Trabzonspor\'u 3-2 yenip Aytemiz Alanyaspor\'la 3-3 berabere kaldı. Tecrübeli eldiven, 2 maçta toplam 135 dakika sahada kalarak kalesinde 5 gol gördü. Kadu\'nun da sakatlığının bulunduğu Göztepe, bu sezon tecrübeli stoperden yoksun 2 maça çıktı. Kadu\'nun sakat olduğu Galatasaray deplasmanını 3-1 kaybeden Göztepe, Brezilyalı stoperin cezalı olduğu Kayserispor mücadelesinden ise 1-1 beraberlikle ayrıldı.

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