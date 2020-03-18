Göztepe evinde nefes aldı

Süper Lig'de 21. haftanın erteleme maçında Çaykur Rizespor'u konuk eden Göztepe, sahadan 2-0 galip ayrıldı. İzmir ekibinin 4 maçlık galibiyet hasreti sona ererken; Rizespor üst üste 8. maçında da galip gelemedi.

Göztepe, alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Çaykur Rizespor'u 2-0'la geçti. Ev sahibi ekibi sonuca 56. dakikada Berkan ve 61'de Napoleoni'nin golleriyle gitti.

Bu galibiyetin ardından Göztepe puanını 37 yaptı. Üst üste 8. maçında da galip gelemeyen Çaykur Rizespor ise 25 puanda ve küme düşme hattında kaldı.