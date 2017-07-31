T24 LogoT24 Logo
Spor

Göztepe Beto'yu resmen duyurdu

35 yaşındaki kaleci, Portekiz Milli Takımı formasıyla 11 maça çıktı

31 Temmuz 2017 16:08

Süper Lig'e 13 yıl aradan sonra 'Merhaba' diyen Göztepe, kalecisini Portekiz'de buldu. İzmir ekibi, son olarak Sporting forması giyen 35 yaşındaki kaleci Beto'yu 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 2 yıllığına kadrosuna kattığını resmen duyurdu.

Göztepe Kulübü sitesinden yapılan açıklama şöyle:

"Son olarak Sporting Lizbon forması giyen tecrübeli kaleci Beto Pimparel ile 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 2 yıllık sözleşme imzaladık.

1 Mayıs 1982 tarihinde Lisbon'da dünyaya gelen Beto, Sporting Lizbon altyapısında forma giydikten ve profesyonel olduktan sonra sırasıyla Chaves, Marco, Leixoes takımlarının kalesini korudu. 

2009/2010 sezonunda Porto'ya transfer olan Beto burada ilk UEFA Avrupa Ligi kupasını kazandı. 2 sezon süren Porto kariyerinde Portekiz Kupası ve Lig Şampiyonluğu sevinçleri de yaşayan Beto 2011/2012 sezonunu ise Romanya ekibi Cluj'da şampiyonluk yaşayarak tamamladı.

2012/2013 sezonu devre arasında katıldığı Sevilla ile 2013/2014 ve 2014/2015 sezonlarında UEFA Avrupa Ligi kupasını 1'er kez daha kazanan Beto kariyeri boyunca toplam 3 kez bu kupayı kazanma başarısını göstermiş oldu.

Son olarak 2017 FIFA Konfederasyon Kupası'nda Portekiz kadrosunda yer alan Beto'nun kariyerinde 2'si Dünya Kupası olmak üzere 11 milli maç tecrübesi bulunuyor."

ETİKETLER

BetoGöztepekaleciPortoSportingPortekizresmenduyurduizmiranlaşmasözleşmeimza

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Tarikat şeyhi Özbağ "Sünnet, 'geçinemeyenlerin gelirini indireceksin' diyor" demişti; naylon...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sosyal medya ünlülerine 'seks karşılığı para teklif ediliyor'...

Eski MİT mensubu Enver Altaylı'nın bilgisayarından İlker Bağbuğ hakkında Gülen'e...

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

El konulan Şehir Üniversitesi'ni kuran Bilim ve Sanat Vakfı'na kayyım...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24