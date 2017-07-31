Göztepe Beto'yu resmen duyurdu

Süper Lig'e 13 yıl aradan sonra 'Merhaba' diyen Göztepe, kalecisini Portekiz'de buldu. İzmir ekibi, son olarak Sporting forması giyen 35 yaşındaki kaleci Beto'yu 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 2 yıllığına kadrosuna kattığını resmen duyurdu.

Göztepe Kulübü sitesinden yapılan açıklama şöyle:

"Son olarak Sporting Lizbon forması giyen tecrübeli kaleci Beto Pimparel ile 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 2 yıllık sözleşme imzaladık.

1 Mayıs 1982 tarihinde Lisbon'da dünyaya gelen Beto, Sporting Lizbon altyapısında forma giydikten ve profesyonel olduktan sonra sırasıyla Chaves, Marco, Leixoes takımlarının kalesini korudu.

2009/2010 sezonunda Porto'ya transfer olan Beto burada ilk UEFA Avrupa Ligi kupasını kazandı. 2 sezon süren Porto kariyerinde Portekiz Kupası ve Lig Şampiyonluğu sevinçleri de yaşayan Beto 2011/2012 sezonunu ise Romanya ekibi Cluj'da şampiyonluk yaşayarak tamamladı.

2012/2013 sezonu devre arasında katıldığı Sevilla ile 2013/2014 ve 2014/2015 sezonlarında UEFA Avrupa Ligi kupasını 1'er kez daha kazanan Beto kariyeri boyunca toplam 3 kez bu kupayı kazanma başarısını göstermiş oldu.

Son olarak 2017 FIFA Konfederasyon Kupası'nda Portekiz kadrosunda yer alan Beto'nun kariyerinde 2'si Dünya Kupası olmak üzere 11 milli maç tecrübesi bulunuyor."