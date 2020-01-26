Beşiktaş, Göztepe deplasmanından eli boş dönüyor

Süper Lig'in 19. haftasında Göztepe ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. İzmir temsilcisi karşılaşmayı Halil Akbunar ve Borges'in golleriyle 2-1 kazanırken, Beşiktaş'ın tek golünü ise Burak Yılmaz penaltıdan kaydetti.

Karşılaşmanın önemli anları

8. dakikada Soner Aydoğdu'nun ceza sahası dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan yaptığı vuruşta kaleci Karius meşin yuvarlağı kurtardı.

17. dakikada sağ kanattan gelişen Göztepe atağında ceza sahası sağ çaprazından çizgiye inen Serdar Gürler'in şutunda meşin yuvarlak kalenin üstünden az farkla dışarı çıktı.

21. dakikada ceza sahasında topla buluşun Serdar Gürler'in şutunu kaleci Karius engelledi.

25. dakikada sol kanattan topu Douglas'tan kaparak ceza sahasına giren Serdar Gürler'in pasında ön direkte bulunan Halil Akbunar topu ağlara gönderdi. 1-0

27. dakikada Jerome'un sağ çaprazdan ceza alanı içine girip, kaleci Karius ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı vuruşta Karius meşin yuvarlağı çıkardı.

36. dakikada Halil Akbunar'ın ceza sahası içinde Diaby'e yaptığı müdahale sonrasında hakem penaltı kararı verdi.

38. dakikada kazanılan penaltı vuruşunda topun başına geçen Burak Yılmaz meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-1

45+2. dakikada Serdar Gürler'in sol taraftan kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde topla buluşan Borges'in vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-1

Göztepe: Beto, Gassama, Titi, Borges, Berkan, Castro, Soner, Napoleoni, Halil, Serdar, Jerome

Beşiktaş: Karius, Douglas, Vida, Ruiz, Rıdvan, Atiba, Necip, Diaby, N'Koudou, Boyd, Burak