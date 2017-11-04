Göztepe Başkanı Sepil'in annesi toprağa verildi

Onur ATIŞ/İZMİR, (DHA)- GÖZTEPE Başkanı Mehmet Sepil\'in önceki gün hayata gözlerini yuman annesi Aliye Sepil, bugün Alsancak Hocazade Cami\'nde öğle namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından Karabağlar Paşaköprü Mezarlığı\'nda son yolculuğuna uğurlandı.

98 yaşında vefat eden Aliye Sepil\'in cenaze töreninde İzmir Valisi Erol Ayyıldız, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, İzmir Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, İzmir milletvekilleri, ilçe belediye başkanlarının yanı sıra Süper Lig\'de yarın Beşiktaş\'ı ağırlayacak sarı-kırmızılı takımın Teknik Direktörü Tamer Tuna, futbolcular, yöneticiler ve taraftarlar hazır bulundu. Başkan Sepil, tören öncesi tek tek taziyeleri kabul etti. Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım ve Beşiktaş Başkanı Fikret Orman da cenaze için çelenk gönderdi. Altınordu, Altay, İzmirspor ve Karşıyaka kulüplerinin temsilcileri de Sepil\'i acı gününde yalnız bırakmadı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Göztepe Başkanı Mehmet Sepil\'in taziyeleri kabul etmesi

- Aliye Sepil\'in cenaze töreni

HABER: Onur ATIŞ-KAMERA: Mehmet GÜNEY/İZMİR, (DHA)

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