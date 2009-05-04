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Spor

Göztepe 2. Lig'e yükseldi

04 Mayıs 2009 15:29


Bucaspor'un Bank Asya 1. Lig'e yükselmesinin ardından bir başka İzmir ekibi Göztepe, bu sezon mücadele ettiği 3. Lig Yükselme Grubu'nda sezonun bitimine 3 hafta kala, gelecek yıl 2. Lig'e çıkmayı başardı.


2008-2009 sezonuna TFF 3. Lig 2. Grup'ta başlayan Göztepe, oynadığı 18 karşılaşmada 8 galibiyet, 7 beraberlik ve 3 mağlubiyetle grubu lider bitirerek, yükselme grubunda oynamaya hak kazandı.

Yükselme grubunda 14. haftaya kadar 9 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet alan sarı-kırmızılı takım, 15. hafta müsabakasında da deplasmanda Lüleburgazspor'u 2-0 mağlup etti.

Göztepe, bu sonuçla bitime 3 hafta kala 4 takımın doğrudan TFF 2. Lig'e yükseleceği yükselme grubunda, 5. sıradaki Ankara Demirspor'un 11 puan önünde yer alarak, gelecek sezon bir üst ligde mücadele etmeyi garantiledi.

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