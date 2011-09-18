-Göztepe: 1 - Karşıyaka: 1 İZMİR (A.A) - 17.09.2011 - Bank Asya 1. Lig'de İzmir derbisinde Göztepe ile Karşıyaka 1-1 berabere kaldı. Müsabakanın 30. dakikasında sağ kanattan Yasin'in ceza alanına girerken ortaladığı topa, kale alanı önünde iyi yükselen İlhan kafayla topu filelere gönderdi: 1-0. 64. dakikada Karşıyaka beraberliği yakaladı. Erhan Şentürk'ün ceza alanı dışından attığı sert şutta kaleci Akın'ın uzaklaştırmak istediği top, Erdi'nin önüne geldi. Sağ çapraz pozisyondaki Erdi'nin sert şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-1. Karşılaşma 1-1 eşitlikle sona erdi. Stat: Atatürk Hakemler: Mustafa Kamil Abitoğlu xxx, Bülent Gökçü xxx, Asım Yusuf Öz xxx Göztepe: Akın xx, Ulaç xx, Bülent xx, Evren xx, Ramazan xx, Hakan xx (Dk. 65 Gürhan x), Korhan xx, İlhan xxx, Aydın xx (Dk. 70 Anıl x), Yasin xx (Dk. 82 Emre x), Grobler x Karşıyaka: Necati xxx, Murat Akyüz xx (Dk. 52 Özgür Can xx), Murat Sözgelmez xx, Ufukhan xx, Erhan Kavak xx, Taha xx, Erdi xxx, Izrailov xx, Agbetu xx (Dk. 74 Serdar x), Erhan Şentürk xx, Adiyiah xx (Dk. 83 Turgay x) Goller: Dk. 30 İlhan (Göztepe), Dk. 64 Erdi (Karşıyaka) Sarı Kartlar: Dk. 19 Ulaç, Dk. 56 Hakan, Dk. 64 Korhan, Dk. 84 Bülent (Göztepe), Dk. 28 Erhan Şentürk, Dk. 36 Agbetu, Dk. 74 Erdi, Dk. 76 Murat Sözgelmez, Dk. 90+3 Taha (Karşıyaka)