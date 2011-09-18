T24 LogoT24 Logo
Spor

Göztepe: 1

18 Eylül 2011 02:00

-Göztepe: 1 - Karşıyaka: 1 İZMİR (A.A) - 17.09.2011 - Bank Asya 1. Lig'de İzmir derbisinde Göztepe ile Karşıyaka 1-1 berabere kaldı. Müsabakanın 30. dakikasında sağ kanattan Yasin'in ceza alanına girerken ortaladığı topa, kale alanı önünde iyi yükselen İlhan kafayla topu filelere gönderdi: 1-0. 64. dakikada Karşıyaka beraberliği yakaladı. Erhan Şentürk'ün ceza alanı dışından attığı sert şutta kaleci Akın'ın uzaklaştırmak istediği top, Erdi'nin önüne geldi. Sağ çapraz pozisyondaki Erdi'nin sert şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-1. Karşılaşma 1-1 eşitlikle sona erdi. Stat: Atatürk Hakemler: Mustafa Kamil Abitoğlu xxx, Bülent Gökçü xxx, Asım Yusuf Öz xxx Göztepe: Akın xx, Ulaç xx, Bülent xx, Evren xx, Ramazan xx, Hakan xx (Dk. 65 Gürhan x), Korhan xx, İlhan xxx, Aydın xx (Dk. 70 Anıl x), Yasin xx (Dk. 82 Emre x), Grobler x Karşıyaka: Necati xxx, Murat Akyüz xx (Dk. 52 Özgür Can xx), Murat Sözgelmez xx, Ufukhan xx, Erhan Kavak xx, Taha xx, Erdi xxx, Izrailov xx, Agbetu xx (Dk. 74 Serdar x), Erhan Şentürk xx, Adiyiah xx (Dk. 83 Turgay x) Goller: Dk. 30 İlhan (Göztepe), Dk. 64 Erdi (Karşıyaka) Sarı Kartlar: Dk. 19 Ulaç, Dk. 56 Hakan, Dk. 64 Korhan, Dk. 84 Bülent (Göztepe), Dk. 28 Erhan Şentürk, Dk. 36 Agbetu, Dk. 74 Erdi, Dk. 76 Murat Sözgelmez, Dk. 90+3 Taha (Karşıyaka)

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

2020 yılında resmi tatiller hangi günlere denk gelecek? ...

Atilla Yeşilada: Türkiye 2020'de yüzde 2 büyür, hem işsizlik hem...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24