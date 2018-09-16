Göztepe - Kayserispor maçından notlar

Onur ATIŞ / İZMİR (DHA) - Spor Toto Süper Lig\'in 5\'inci haftasında Bornova Stadı\'nda Kayserispor\'u konuk eden Göztepe\'de orta saha oyuncusu Andre Poko sakatlığından dolayı kadrodan çıkarıldı. Gabon Milli Takımı\'ndan sakat döndüğü öğrenilen deneyimli futbolcunun riske edilmediği bildirildi. Teknik direktör Bayram Bektaş, Poko\'nun yokluğunda orta alanda Alpaslan\'a forma verdi.

Sarı kırmızılılarda son transferlerden golcü Cameron Jarome ise ilk kez ilk 11\'de sahaya çıktı. Jarome, Deniz Kadah\'ın yerine ilk 11\'de forma giyerken, Sokol Cikalleshi müsabakaya yedek başladı. Göz-Göz\'de tedavileri süren Kadu ile Atakan 21 kişilik kafilede yer almadı. Geçen sezon Göztepe forması giyen Rajko Rotman ise Kayserispor\'da ilk 11\'de saha çıkarak eski takımına rakip oldu.

Karşılaşmaya iki takım taraftarları da yoğun ilgi gösterdi. Yaklaşık 8 bin Göztepeli futbolsever Bornova Stadı\'nı tıklım tıklım doldurdu. Göztepeliler atkı, bayrak ve flamalarla görsel şov yaparken, teker teker futbolcuları tribüne çağırdı, takımlarına sevgi gösterilerinde bulundu. Kayserispor taraftarı da Göztepe deplasmanında takımlarını yalnız bırakmadı. Yaklaşık 250 kişi kale arkasından maçı takip etti.

FOTOĞRAFLI