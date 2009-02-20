Gözlükte 1970'li yılların modası

İlkbahar ve yaz sezonunu açan gözlükçülerin vitrinlerinde, son 4-5 yıldır gündemde olan 1970'li yılların modası kalın ve iri çerçeveli gözlükler dikkati çekiyor.



Moda olmaya başladığı 2003 yılında birçok kadının aşırı iddialı olduğu gerekçesiyle takmak istemediği iri gözlükler, ebatlarını bu yıl daha da büyütmelerine rağmen ilgi görüyor.



Klasik renkler siyah ve kahverenginin yanı sıra pembe, mavi, krem ve beyaz renkteki metal ve kemik çerçeveli gözlükler her zevke hitap ediyor.



Adana'da uluslararası birçok markanın gözlüğünü 3 şubesiyle müşterilerine sunan mağazanın müdürü İbrahim Yaka, kadınların "nostalji" denilen iri çerçeveli gözlüklere alıştığını bildirdi.



İbrahim Yaka, "İlk çıktığı yıllarda iri çerçeveli gözlük satmakta zorlandığımız müşterilerimiz şimdi 'daha irisi yok mu' diye soruyor. 1970'li yılların modası önümüzdeki birkaç yıl daha sürecek gibi gözüküyor" dedi.



Yaka, güneş gözlüklerini seçerken yüzün büyüklüğü ve şekline göre seçim yapılması gerektiğini kaydetti.



Uzmanlar uyarıyor



Yeni sezonun gözlükleri vitrinleri süslerken uzmanlar da güneş gözlüğünün sağlık yönüne dikkati çekiyor.



Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Reha Ersöz, göz sağlığı açısından güneş gözlüğü kullanımının önem taşıdığını belirtti.



Gözü zararlı ultraviyole ışınlarından korumak gerektiğini, aksi takdirde göz dokularında tahribat ve buna bağlı çeşitli rahatsızlıklar oluşabileceğini ifade eden Ersöz, "Ancak ultraviyole uzun sürede etki yapan zararlı bir ışındır. Kısa sürede zararlı olması için çok yüksek dozda verilmesi lazım" dedi.



Gözlük seçerken gözlük camının ultraviyole ışınlarını blokaj derecesinin önem taşıdığını kaydeden Ersöz, "Normalde her gözlük camı zararlı ışınları bloke edebilir ancak etkili olabilmesi için özel kaplamalar kullanılmalı" diye konuştu.



Prof. Dr. Ersöz, göz sağlığı için sadece erişkin dönemde değil çocuk yaşlardan itibaren güneş gözlüğü kullanılması gerektiğini sözlerine ekledi.



(AA)















































