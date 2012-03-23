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Dünya

Gözlükle para çekmek artık yasak

Çin'de hesap bilgilerinin çalınmasını önlemek için, Emniyet Müdürlüğü ilginç bir yola başvurdu

23 Mart 2012 12:44

 

 
T24 - Çin'de bazı bankalarda getirilen uygulamayla ağız maskesi, şapka ve güneş gözlüğü gibi yüzün tanınmasını zorlaştıracak eşyalar takarak ATM'lerden para çekmek yasaklandı.
 
Halkın Günlüğü gazetesinde yer alan habere göre, Çin'in kuzeyinde bulunan Şınyang şehrindeki birçok banka, son dönemlerde artan banka suçlarını önlemek amacıyla ATM'den para çekmek isteyenlerin öncelikle ağız maskesi, şapka ya da güneş gözlüğü gibi yüzü örten eşyalarını çıkarmasını istiyor. Aksi takdirde güvenlik görevlileri tarafından para çekmesi engellenecek. 
 
Şınyang Emniyet Müdürlüğü'nden aldıkları talimat doğrultusunda söz konusu uygulamaya geçildiğini belirten banka yetkilileri, böylece son dönemlerde artan hesap bilgilerinin çalınması yoluyla yapılan hırsızlık vakalarının önüne geçileceğini belirtiyor.
 
 

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