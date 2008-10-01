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Dünya

Gözlerinden kanlı yaşlar akıyor

Hiçbir kesik ya da yaralanma olmamasına rağmen gözlerinden kanlı yaş akan 13 yaşındaki Hintli kızın durumu doktorları şaşkına çevirdi.

01 Ekim 2008 03:00

Hiçbir kesik ya da yaralanma olmamasına rağmen gözlerinden kanlı yaşlar akan 13 yaşındaki Hintli kızın durumu doktorları şaşkına çevirdi.

13 yaşındaki Twinkle Dwivedi, cildinde herhangi bir kesik ya da yaralanma olmamasına karşın sürekli kan kaybediyor.

Gözlerinden, burnundan, saç derisinden kan gelen talihsiz Dwivedi'nin bazen sabahları uyandığında gözlerinden akan kurumuş kanlı yaşlar olduğunu belirten anne Nandani Diwedi (42) "Biz batıl inançlı insanlar değiliz ama çok büyük ümitsizlik içindeyiz. Tapınaklara, camilere, kiliselere gittik ama hiç bir şey ona iyi gelmedi" diyor.

Hintli doktorlar küçük kızın durumunun trombositleriyle ilgili olağanüstü bir durum olduğuna inanıyor. Küçük kızın kanının sulu ve kırmızı şarap renginde olduğunu belirten doktorlar, henüz sorunun çözümüne ulaşabilmiş değil.

Daily Mail'in haberine göre İngiliz doktorlar ise Twinkle Dwivedi'nin sağlığına çözüm bulmak için teklifte bulunuyor.

Günde 5 ila 20 kez kanıyor

12 yaşındayken ansızın kanamaları başlayan Twinkle, günde 5 ile 20 defa kan kaybediyor.
Başından kan geldiğinde kafasını çok ağır hissettiğini belirten küçük kız, okulda yaşadıklarını ise şöyle anlatıyor: "Eskiden her kanamada ağlıyordum ama şimdi sesiz kalıyorum. Okulda kimse yanıma gelmek istemiyor."

Twinkle daha önce bir okuldan 'garip durum' nedeniyle atılmış bir diğeri ise bu durum nedeniyle ona eğitim vermeyi reddetmiş. Kan kaybı yüzünden zayıf bir bünyeye sahip olan Twinkle, son derece izole bir hayat yaşadığı için de depresif durumda.

Twinkle'ın 21 yaşındaki ablası Parul ise kardeşinin hastalığına doktorların çözüm bulması için hergün dua ettiklerini söylüyor.

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