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Yaşam

Gözleri büyük erkekler daha çekici

Yapılan bir araştırmaya göre kadınların gözleri büyük olan erkekleri daha çekici bulduğu ortaya çıktı

10 Şubat 2009 02:00

"Personality And Individual Differences"da (Kişisel ve Bireysel Farklılıklar) yayınlanan araştırmada kadınların gözleri büyük olan erkekleri daha çekici bulduğu belirtildi.

On kişiden oluşan kadınlar jürisinin karşısına eşit oranda yakışıklı altı erkek resmi konuldu. Fakat herbir erkek için, gözbebekleri küçük, orta ve büyük üçer farklı fotoğraf hazırlandı.

Fotoğraflar karıştırıldıktan sonra çifter çifter kadınlara dağıtılarak not vermeleri istendi. Sonuç, kadınların adet dönemlerinin üretkenliğin zirve noktasına çıktığı günlerde büyük gözbebekli erkekleri tercih ettiklerini ortaya koydu.

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