Gözler yeni hükümette, işte yeni kabine için isimleri öne çıkanlar

10 Ağustos'ta 12. Cumhurbaşkanı seçilen Tayyip Erdoğan'ın kendisinden sonraki AKP Genel Başkanı ve Başbakan adaylığı için Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'nu açıklamasının ardından gözler yeni kabineye çevrildi.

28 Ağustos'ta Cumhurbaşkanlığı görevini Abdullah Gül'den devralacak olan Erdoğan'ın bu makamdaki ilk icraatı, 27 Ağustos'ta toplanacak AKP olağanüstü kongresinde Genel Başkan seçilmesine kesin gözüyle bakılan Davutoğlu'nu 62. Hükümet'i kurmakla görevlendirmek olacak. Bu görevlendirmeyle Başbakanlığa atanmış olacak olan Davutoğlu, yeni Bakanlar Kurulu listesini Erdoğan'ın da tercihleri doğrultusunda şekillendirmeye çalışıyor.

Milliyet'in AKP çevrelerinden iyi haber alan muhabirlerinden Abdullah Karakuş'un kulis haberine göre, bakan olacak isimler arasında Erdoğan'ın Siyasi Başdanışmanı ve AKP Ankara Milletvekili Yalçın Akdoğan en önde gelen isim olarak telaffuz ediliyor.

Cumhurbaşkanı olunca yeni teamüller oluşturacağını ve tüm yetkilerini kullanacağını belirten Erdoğan, yeni hükümeti hem Davutoğlu ile çalışabilecek, hem de kendisine yakın isimlerden oluşturmayı planlıyor. AKP'nin kurucu isimleri arasında yer alan AB Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun Davutoğlu’nun Dışişleri'ndeki halefi olabileceği belirtiliyor. Davutoğlu’nun Dışişleri Bakanlığı koltuğunda yakın çalıştığı isimlerden MİT Müsteşarı Hakan Fidan da, uzun bir süredir Dışişleri Bakanlığı'na TBMM dışından atanabilecek bir isim olarak konuşuluyor. Ancak AKP içinde, kritik süreçte Fidan’ın MİT Müsteşarlığı'nı bırakmasının doğru olmayacağı görüşleri de dile getiriliyor.

Kültür ve Turizm Bakanı Ömer Çelik'in ismi de, Çavuşoğlu’nun Dışişleri’ne kaydırılması halinde AB Bakanlığı için dile getiriliyor. Bir dönem Erdoğan’ın danışmanlığını da yapan Çelik’in adı Başbakan Yardımcılığı için de geçiyor.

Erdoğan’ın Siyasi Başdanışmanı olan ve günlüklerini tutan isim olarak da bilinen Akdoğan’ın adı da Başbakan Yardımcılığı için kulislerde öne çıkıyor.

AKP'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı olşan ve AKP Genel Başkan Danışmanı olarak Erdoğan'ın yakınında bulunan Başdanışmanı Binali Yıldrım'ın, yaklaşık 12 yıl kesintisiz Ulaştırma Bakanı olarak görev yaptığı kabineye dönmesi bekleniyor. Yıldırım’ın kabineye girmemesi durumunda Erdoğan ile hükümet arasında koordinasyonla görevlendirilebileceği belirtiliyor.

Erdoğan’ın yakınındaki isimlerden AKP Genel Sekreter Haluk İpek ile Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şentop’un isimleri de Adalet Bakanlığı için telaffuz ediliyor.

Grup başkanvekilleri AKP kurucularından Nurettin Canikli ile Mahir Ünal da parti yönetiminden kabineye girebilecek isimler arasında gösteriliyor.

Son dönemde kabine dışında kalacağı yolunda iddialara konu olan Başbakan Yardımcısı ve Ali Babacan’ın, ekonomide istikrar için yerinde kalabileceği belirtiliyor. Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi ile Maliye Bakanı Merhmet Şimşek'in de görevini sürdürebileceği ifade ediliyor.

AKP'nin ekonomiden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Prof. Numan Kurtulmuş’un, ekonomi yönetimini takviye etmek üzere Başbakan Yardımcısı olarak kabineye alınabileceği belirtiliyor. Çalışma ekonomisi/sosyal politika alanında profesör olan Kurtulmuş, Erdoğan'ın davetini kabul edip AKP'ye rakip olarak kurduğu HAS Parti'yi feshederek AKP'ye katılmıştı.

Parti yönetimi de değişecek



Davutoğlu, kabineye girecek isimlerin yerine kendisine yakın ve Erdoğan'ın itiraz etmeyeceği bazı isimleri kongreden sonra parti yönetimine atayacak.

Hükümetin kuruluşu, yeni program ve güvenoyu

Davutoğlu'nun kabine listesini Cumhurbaşkanı tarafından onaylandıktan sonra 62. Hükümet kurulmuş olacak. Hükümetin kuruluşu, hükümet programı, güvenoylaması ve hükümetin güvenoyu alamaması durumuna ilişkin Anayasa hükümleri şöyle:

Bakanlar Kurulu

MADDE 109. – Bakanlar Kurulu, Başbakan ve bakanlardan kurulur.

Başbakan, Cumhurbaşkanınca, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri arasından atanır.

Bakanlar, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri veya milletvekili seçilme yeterliğine sahip olanlar arasından Başbakanca seçilir ve Cumhurbaşkanınca atanır; gerektiğinde Başbakanın önerisi üzerine Cumhurbaşkanınca görevlerine son verilir.

Göreve başlama ve güvenoyu

MADDE 110. – Bakanlar Kurulunun listesi tam olarak Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulur. Türkiye Büyük Millet Meclisi tatilde ise toplantıya çağrılır.

Bakanlar Kurulunun programı, kuruluşundan en geç bir hafta içinde Başbakan veya bir bakan tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisinde okunur ve güvenoyuna başvurulur. Güvenoyu için görüşmeler, programın okunmasından iki tam gün geçtikten sonra başlar ve görüşmelerin bitiminden bir tam gün geçtikten sonra oylama yapılır.

Türkiye Büyük Millet Meclisi seçimlerinin Cumhurbaşkanınca yenilenmesi

MADDE 116. – Bakanlar Kurulunun, 110 uncu maddede belirtilen güvenoyunu alamaması ve 99 uncu veya 111 inci maddeler uyarınca güvensizlik oyuyla düşürülmesi hallerinde; kırkbeş gün içinde yeni Bakanlar Kurulu kurulamadığı veya kurulduğu halde güvenoyu alamadığı takdirde Cumhurbaşkanı, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanına danışarak, seçimlerin yenilenmesine karar verebilir.

Başbakanın güvensizlik oyu ile düşürülmeden istifa etmesi üzerine kırkbeş gün içinde veya yeni seçilen Türkiye Büyük Millet Meclisinde Başkanlık Divanı seçiminden sonra yine kırkbeş gün içinde Bakanlar Kurulunun kurulamaması hallerinde de Cumhurbaşkanı Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanına danışarak seçimlerin yenilenmesine karar verebilir.

Yenilenme kararı Resmî Gazetede yayımlanır ve seçime gidilir.