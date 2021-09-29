Gözler yarınki EPDK toplantısında: Elektriğe yüzde 9 ila 15 arasında zam yapılacağı iddia ediliyor

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu, elektrik dağıtım şirketlerinin zam taleplerini görüşmek üzere yarın toplanıyor. Kurul toplantısından 1 Ekim’den geçerli olmak üzere yüzde 9 ile 15 arasında değişen bir oranda zam kararı çıkması bekleniyor.

Temmuz ayında elektriğe yüzde 15 zam yapan Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK), sektörün talepleri doğrultusunda yeni bir elektrik zammına hazırlanıyor. Elektrik dağıtım şirketleri, bankalara döviz üzerinden olan borçların birikmesi, kuraklık nedeniyle maliyetlerin iki katına çıkması ve piyasa takas fiyatı (PTF) ile Yenilenebilir Enerji Kaynakları Destekleme Mekanizması (YEKDEM) maliyetlerindeki artışı gerekçe göstererek, geçtiğimiz ay EPDK’dan yeni zam talebinde bulunmuştu.

EPDK talepleri haklı buldu

Bu kapsamda yarın EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz başkanlığında toplanacak olan Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun en önemli gündem maddesi, elektrik dağıtım şirketlerinin zam talebi olacak. Toplantıda elektrik tarife dairesinden de bir temsilci hazır bulunacak. EPDK yetkililerinden alınan bilgiye göre, şirketlerin zam taleplerine ilişkin gerekçeler haklı bulunurken, elektrik tarife fiyatlarında belirli bir oranda artışa gidilmesine kesin gözüyle bakılıyor.

En az yüzde 15 zam talep ediliyor

Şirketlerin aynı zamanda 2022 yılı Ocak ayı içinde şimdiden yeni bir zammı daha gündemine aldığı, EPDK’nın yarınki toplantıda bu durumu da göz önünde bulundurarak zammın oranına karar vereceği ifade edildi. Elektrik dağıtım şirketlerinin en az yüzde 15 oranında zam talep ettiği, EPDK’nın elektrik satış fiyatlarında tüm abone grupları için yüzde 9 ile 10 arasında bir zam öngördüğü öğrenildi. Her üç ayda bir geçerli olacak şekilde elektrik fiyat tarifelerini güncelleyen EPDK, son olarak 1 Temmuz’dan geçerli olmak üzere elektriğe yüzde 15 oranında zam yapmıştı.