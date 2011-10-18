-Gözler yalan söylemez ANKARA (A.A) - 18.10.2011 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay'ın hakkındaki iddialara ilişkin verdiği yanıtı eleştirerek, ''Beşir Atalay yazılı bir açıklama yaptı. Dedi ki 'bunların tamamı külliyen yalandır'. Vallahi de billahi de anlattıklarımın tamamı külliyen doğru'' dedi. Kılıçdardoğlu, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Geçen hafta yaptığı Karaman ziyareti hakkında bilgi veren Kılıçdaroğlu, vatandaşlarla bir araya gelerek onların sorunlarını ve taleplerini dinlediklerini söyledi. Milletvekillerinin de il ve ilçeleri gezerek bu ziyaretlere ilişkin raporlar hazırladıklarını anlatan Kılıçdaroğlu, ''Seçim yok ama biz sanki seçim varmış gibi çalışmalarımızı götürüyoruz'' dedi. Geçen hafta partisinin grup toplantısında ''Deniz Feneri e.V.'' bağlantılı soruşturmayla ilgili açıklamalar yaptığını ve ''köstebeği'' kim olduğunu söylediğini ifade eden Kılıçdaroğlu, bu açıklamalarının televizyon kanallarında büyük ölçüde sansürlendiğini savundu. İddialarını yeniden özetleyen Kılıçdaroğlu, bu iddialarına ilişkin Hükümetten gelecek açıklamaları beklediğini kaydetti. Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Önce Sayın Beşir Atalay yazılı bir açıklama yaptı. Dedi ki 'bunların tamamı külliyen yalandır'. Anladım ki tamamı külliyen doğrudur. Çünkü bana demesi lazım 'şurası yanlış, şurası yalan' demesi lazım. Diyemiyor. Ne diyor, 'külliyen yalan'. Vallahi de billahi de anlattıklarımın tamamı külliyen doğru. Yazılı açıklamadan sonra akşam eve bir arkadaşım telefon etti. Kanal 24'de Sayın Beşir Atalay canlı televizyon programına çıkacak ve benim iddialarıma yanıt verecek diye. Ben de hemen Kanal 24'ü açtım, bekledim. Olur ya bizim bilmediğimiz bir şey olur diye. Size bir medya klasiğinden, yandaş medya klasiğinden örnek vereceğim. Haberler veriliyor. Önce Sayın Başbakan'ın haberi uzun uzun veriliyor, arkasından MHP liderinin, arkasından BDP lideri Sayın Demirtaş'ın haberi verildi. Sıra bana gelince bir cümle edildi, bir cümle bakın iki cümle değil, ardından Sayın Bakanın yaptığı açıklama ekrana satır satır konuldu. Önemli değil biz bunlara alışığız. Doğru habere özlem duyuyoruz ama yandaş medyanın doğru haber vermediğini de çok iyi biliyoruz. Sonra Sayın Atalay canlı yayında, karşısında spiker oturmuş, öyle bir tablo ki birisi ne soracağını bilmiyor, öbürü nasıl yanıt vereceğini bilmiyor. Birbirlerini kolluyorlar... 'Ben o tarihte bölgenin milletvekiliyim, benim ofisimden elbette telefon edilebilir' diyor. Sanki birisi senin ofisinden telefon edilemez demiş gibi. Birşey daha söyleyeyim, doğruyu da söylemiyor. Çünkü kendisini o telefon görüşmelerinin yapıldığı tarihte Kırıkkale milletvekili bile değil. Ondan bile haberi yok. Onu kullanarak milleti aldatacağını zannediyor. Unutmasın ki karşısında CHP var.'' Atalay'ın kendisine yönelik iddiaları yanıtlayamadığını ileri süren Kılıçdaroğlu, ''Bir perişanlık. Zaten gözlerine bakınca doğruyu söylemediğini gözlerden anlıyorsunuz. Çünkü gözler yalan söylemez, o gözler Beşir Atalay'ın gözleri olsa dahi'' diye konuştu.